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Сорняки между плиткой
Сорняки между плиткой
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Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 9:09

Вы их в дверь — они в окно: почему сорняки плевать хотели на ваш уход

Во дворе после полуденной жары земля трещит, садовый инвентарь пахнет металлом, а на грядках снова поднимается свежая зелень — срезал вчера, а сегодня она уже "на месте”. У одного соседа грядки прополоты, замульчированы и выглядят почти стерильно, но через неделю между посадками опять пробиваются крошечные ростки. И каждый раз история одна: культурные растения заметно отстают, им то полива не хватило, то питательных веществ, то вредитель прошёлся, то подморозило. А сорняки — будто им всё равно: растут на бедной почве, переживают и уплотнение, и засуху, и тень, и солнцепёк. Причина не в том, что сорняки "умнее”, а в том, что они когда-то научились выживать за счёт набора свойств, которые вы прямо наблюдаете на участке.

"Если сорняк выживает после порезов корня и быстро возвращается, значит, у него включены запасные механизмы возобновления. В такие моменты "просто полоть раз в неделю” не работает: надо думать про то, как прервать возобновление и не дать семенам попасть в мульчу или компост. Для дачного участка это обычно означает регулярность, но без надрыва — с акцентом на стратегию удаления и разрыв жизненного цикла. И чем чище подготовлена почва перед сезоном, тем меньше работа в середине лета."

Елена Малинина

Почему сорняки выживают, а культурные растения капризничают

Сорные растения веками "оттачивали” один сценарий: не просто жить комфортно, а выживать. Их отбор шёл в условиях разной погоды, разной почвы и постоянных вмешательств человека — их косили, выдёргивали, срезали, перекопывали. Культурные же сорта долго выводили по другим признакам: урожайность, крупноплодность, раннеспелость и декоративность. Устойчивость к болезням, вредителям и резким условиям часто оказывалась не в первом ряду — вот и получается контраст на грядке.

В итоге культурные растения сильнее зависят от подкормок, режима полива, состава грунта и того, насколько вовремя вы отработали уход. Сорняки же встречают большинство условий "как рабочие”: им хватает нерегулярного дождя, они быстрее восстанавливаются после повреждений и нередко не реагируют на те факторы, которые для культурных критичны. Поэтому попытка "как-нибудь прополоть” оборачивается повторным всплыванием поросли.

Ещё один момент: сорняки не тянут время. Пока культурные набирают массу и требуют стабильного ухода, многие сорные растения стартуют раньше и успевают опередить в борьбе за свет, влагу и питание. Если на участке часто появляется новая зелень после среза, это почти всегда связано с тем, что у растения есть запас прочности — корни, почки или семена "на ожидании”.

Корни: глубже, шире и с запасом на "второй заход”

Пока вы работаете тяпкой по поверхности, у сорных многолетников идёт борьба ниже уровня земли. Побеги таких растений ежегодно появляются из перезимовавшей, глубоко расположенной и мощной корневой системы. У стержнекорневых видов основной корень может уходить на 2 метра: если его иссечь, на месте среза формируются отростки, и сорняк снова даёт всходы.

У других сорняков корни не только "уходят вниз”, но и активно расползаются вширь. Получается подземная сетка, которая захватывает территорию — и дачнику физически сложно вытащить всё "до последнего кусочка”. Даже если кажется, что вы убрали растение, оставшиеся фрагменты корней способны дать новые побеги.

Корневая система при этом помогает сорнякам запасать влагу и питательные вещества на случай засухи и работает как конкурент за ресурс. Исключение — сорняки-паразиты вроде повилики и заразихи: им мощные корни не нужны, они "забирают” питание у растения-хозяина через собственные приспособления. Поэтому их борьба всегда отдельная история.

Семена и расселение: от 1-2 градусов до десятков тысяч

Одна прополка ещё не решает проблему, если у сорняка в почве остаётся банк семян. У многих видов цветение растянуто на всё тёплое время года, а плодовитость поражает: за сезон можно получить от 10-20 до 30-40-50 тысяч семян и даже больше. Для культурных растений такие цифры скорее исключение, чем правило.

Сильный удар по грядке даёт способность семян ждать. В неблагоприятных условиях они могут лежать в почве годами — речь не о двух-трёх сезонах, а о десятках лет — и сохранять всхожесть. Когда температура и влажность наконец совпадут с "окном” прорастания, сорняк появится снова, даже если в прошлом году вы тщательно убрали видимую поросль.

Расселяются семена тоже по-взрослому. Их переносят ветер, влага, насекомые, животные и человек. Есть и механизмы автохории — выстреливание семян. А культурные растения чаще выбирают один-два пути размножения, тогда как сорняк "берёт охватом”: рассредоточился — значит, вырастет в разных местах.

Размножение и скорость: как сорняк "обгоняет” грядку

Сорняки часто умеют размножаться не только семенами. В сочетании с высокой сохранностью семян и разными способами распространения многие виды легко дают вегетативное размножение: отпрысками, отводками, розетками, ползучими побегами, луковичками. Причём органы размножения могут быть и на поверхности почвы, и под землёй.

Отсюда и типичная дачная ошибка: когда сорняк срезали или выдернули частично, оставшиеся "обрывки” корешков и стеблей превращаются в старт для новой поросли. Поэтому в уходе важно не просто убрать зелень, а не дать растению сохранить рабочие фрагменты и не допустить повторного укоренения.

Есть и ещё один конкурентный фактор — ускоренное развитие. Многие сорняки дают быстрые всходы и стремительно растут в начале весны, опережая культурные растения на старте. Некоторые семена начинают прорастать при температуре 1-2 градуса, а перезимовавшие почки на корнях и стеблях после зимовки могут сразу запускать рост свежих побегов. Плюс часть видов обсеменяется после уборки культур — чтобы взойти раньше них весной следующего цикла.

Стрессы и адаптация: пережили — значит, вернутся

Сорняки устойчивы к стрессовым условиям, которые для культурных часто означают проблемы. Закисление и засоление, затопление, уплотнение почв, бедность грунта питательными веществами, жара и холод, морозы и засуха — всё это сорняки переживают гораздо спокойнее. Неважно, сплошная тень или яркое прямое солнце весь день: многие виды продолжают жить и развиваться.

На участке это заметно по тому, что сорная трава появляется и удерживается там, где культурные "проседают”. К примеру, после пропуска полива или подкормки часть растений выглядит угнетённой, а сорняки продолжают наращивать зелёную массу. Если погода идёт качелями — частые осадки с холодными сквозняками, возврат холода, резкие перепады — сорняки снова оказываются пластичнее.

Ключ тут в быстроте адаптации. Сорные растения умеют перенаправлять ресурсы при смене условий: корректируют сроки цветения, активируют спящие почки при механических повреждениях, меняют глубину залегания корневой системы, а иногда даже форму и размер листьев. Когда факторы кратковременны, такая "перестройка” помогает выстоять и снова вернуться в игру.

Проверено экспертом: агроном, эксперт по растениеводству и садовому дизайну Наталья Полетаева

FAQ

Почему сорняки снова появляются после прополки?
Часто причина в запасных механизмах: у многолетников есть почки на корнях и способность отрастать после повреждений, а у многих видов семена остаются в почве и прорастают позже.

Какие сорняки чаще "возвращаются” после среза?
Как правило, многолетние с мощной корневой системой: у стержнекорневых после иссечения на месте среза формируются отростки, у других корни расползаются вширь.

Почему сорная трава растёт даже на бедной почве?
Потому что сорняки приспособлены к выживанию в разных условиях: устойчивы к стрессам и быстрее адаптируются к изменениям влажности, температуры и состава грунта.

Есть ли у сорняков "план Б” кроме семян?
Да. У многих видов работает вегетативное размножение: отпрыски, отводки, розетки, ползучие побеги и даже новые растения из обрывков корешков и стеблей.

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Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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