По данным синоптиков, после 14:00 в различных районах Москвы прогнозируются порывы ветра до 15-17 м/с, сопровождающиеся ливнями и грозами. В сообщении на Telegram-канале московского городского хозяйства жителей призывают проявлять осторожность: не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.

МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об опасных погодных условиях, которые ожидаются с 14:00 до 22:00, включая сильный ветер, ливни и грозы.

Водителям посоветовали снижать скорость, увеличивать дистанцию до других участников дорожного движения и избегать неожиданных маневров, таких как обгоны или перестроения. Пешеходам порекомендовали держаться подальше от рекламных щитов и неустойчивых конструкций.

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