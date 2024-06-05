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В Москве во второй половине дня ожидаются гроза и град
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:41

В Москве во второй половине дня ожидаются гроза и град

По данным синоптиков, после 14:00 в различных районах Москвы прогнозируются порывы ветра до 15-17 м/с, сопровождающиеся ливнями и грозами. В сообщении на Telegram-канале московского городского хозяйства жителей призывают проявлять осторожность: не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.

МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об опасных погодных условиях, которые ожидаются с 14:00 до 22:00, включая сильный ветер, ливни и грозы.

Водителям посоветовали снижать скорость, увеличивать дистанцию до других участников дорожного движения и избегать неожиданных маневров, таких как обгоны или перестроения. Пешеходам порекомендовали держаться подальше от рекламных щитов и неустойчивых конструкций.

Фото: commons.wikimedia.org/Troncap (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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