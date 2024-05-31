В первой половине июня в Москве ожидается температура немного выше климатической нормы, с периодическими слабыми дождями, которые сделают погоду комфортной. По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, начало месяца будет жарким с температурой до 30 градусов, сообщает Вечерняя Москва.
Однако к началу следующей недели дневная температура снизится до 21-26 градусов из-за облачности и дождей, а ночная температура останется теплой около 13-15 градусов. Атмосферное давление в это время будет в пределах нормы, что не вызовет проблем у метеозависимых людей.
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