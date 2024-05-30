В предстоящие выходные в Москве ожидается погода с температурой выше климатической нормы, которая будет сопровождаться грозами и дождями. Об этом рассказал синоптик Александр Ильин из центра "Метео".

В пятницу в Подмосковье и частично в столице пройдут кратковременные дожди и грозы, а в субботу велика вероятность гроз в Москве. В воскресенье возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха в эти дни будет колебаться от 24 до 29 градусов, местами достигая 30 градусов. Ночные температуры составят от 14 до 19 градусов. Атмосферное давление будет около 750 мм ртутного столба, сообщает Вечерняя Москва.

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