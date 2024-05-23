В начале июня в Москве ожидается временное похолодание.
После нескольких теплых дней с температурой выше 20 градусов, в последних числах мая температура опустится до 15-22 градусов, что почти на 10 градусов холоднее текущих значений.
Первые дни июня также будут прохладными, но уже с 3 июня столбики термометров начнут показывать температуру выше 20 градусов, сообщает Вечерняя Москва.
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