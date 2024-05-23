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Синоптик Ильин: в последних числах мая температура воздуха опустится на 10 градусов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:40

Синоптик Ильин: в последних числах мая температура воздуха опустится на 10 градусов

В начале июня в Москве ожидается временное похолодание.

После нескольких теплых дней с температурой выше 20 градусов, в последних числах мая температура опустится до 15-22 градусов, что почти на 10 градусов холоднее текущих значений.

Первые дни июня также будут прохладными, но уже с 3 июня столбики термометров начнут показывать температуру выше 20 градусов, сообщает Вечерняя Москва.

Фото: commons.wikimedia.org/Anton Zelenov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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