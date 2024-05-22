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Синоптик Вильфанд: 25 и 26 мая в Москве ожидается температура от 21 до 26 градусов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:40

Синоптик Вильфанд: 25 и 26 мая в Москве ожидается температура от 21 до 26 градусов

В предстоящие выходные, 25 и 26 мая, в столичном регионе ожидается летняя теплая погода с температурой воздуха от 21 до 26 градусов, без осадков. Согласно Роману Вильфанду, научному сотруднику Гидрометцентра России, это связано с приближением циклона к Москве и повышением давления, при этом воздушные массы будут теплыми и не из северных регионов.

Также Вильфанд отметил, что в регионе установился комфортный уровень УФ-индекса для загара (3-4), но при его увеличении до 5-7 необходимо использовать солнцезащитные средства и избегать прямых солнечных лучей в полуденные часы, сообщает Вечерняя Москва.

Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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