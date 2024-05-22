В предстоящие выходные, 25 и 26 мая, в столичном регионе ожидается летняя теплая погода с температурой воздуха от 21 до 26 градусов, без осадков. Согласно Роману Вильфанду, научному сотруднику Гидрометцентра России, это связано с приближением циклона к Москве и повышением давления, при этом воздушные массы будут теплыми и не из северных регионов.
Также Вильфанд отметил, что в регионе установился комфортный уровень УФ-индекса для загара (3-4), но при его увеличении до 5-7 необходимо использовать солнцезащитные средства и избегать прямых солнечных лучей в полуденные часы, сообщает Вечерняя Москва.
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