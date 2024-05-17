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Синоптик Ильин: в Москве на следующей недели ожидаются весеннее тепло и дожди
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:14

Синоптик Ильин: в Москве на следующей недели ожидаются весеннее тепло и дожди

Синоптик Александр Ильин прогнозирует теплую весеннюю погоду в Москве на следующей неделе с возможными кратковременными дождями. Температура воздуха в дневные часы ожидается на уровне 20 градусов.

В понедельник будет переменная облачность и температура до 23 градусов. Во вторник ночью пройдут дожди, днем облачно с прояснениями и до 23 градусов тепла. В среду станет прохладнее, до 21 градуса, но осадки прекратятся. Ветер в течение этих дней будет южный и западный с периодами усиления до 10 метров в секунду, а атмосферное давление составит 752 мм рт. ст., сообщает Вечерняя Москва.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry A. Mottl (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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