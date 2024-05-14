На этой неделе в Москве ожидается возвращение умеренного майского тепла благодаря действию антициклона, исходящего с северо-запада. Синоптики прогнозируют, что угроза ночных заморозков минует, а дневные температуры достигнут отметки в 20 градусов.
В среду и четверг прогнозируется переменная облачность без осадков, с ночными температурами около +3…+6 и дневными +16…+20. В пятницу возможен кратковременный дождь, температура ночью составит +5…+10, днем +15…+20. Выходные также пройдут под влиянием антициклона с возможными кратковременными дождями и температурой в пределах нормы, сообщает Вечерняя Москва.
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