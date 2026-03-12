Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Деменция
© freepik.com is licensed under Public domain
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 16:30

Организм застрял в прошлом сезоне: почему смена погоды причиняет реальную физическую боль

Смена погоды часто провоцирует головные боли, связанные с колебаниями атмосферного давления, геомагнитными возмущениями и резкими перепадами температуры. Организм реагирует на эти изменения внешней среды, особенно если адаптивные способности снижены из-за хронических заболеваний, недавней болезни или неправильного образа жизни. В норме здоровый человек быстро приспосабливается, поддерживая тонус сосудов головного мозга. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"У здорового человека такой проблемы обычно нет, потому что наш организм довольно легко адаптируется к различным изменениям внешних условий. Но если у человека есть хронические заболевания, он недавно переболел или ведет неправильный образ жизни, его адаптивные способности могут снижаться. Тогда тонус сосудов, в том числе сосудов головного мозга, не успевает за сменой внешних условий. Именно это может приводить к появлению головной боли", — пояснила терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.

По словам специалиста, профилактика метеозависимости включает регулярные прогулки на свежем воздухе не менее 150 минут в неделю в умеренном темпе, нормализацию сна и работы, отказ от вредных привычек. Важны физическая активность для тренировки сердечно-сосудистой системы и перерывы с выходом на улицу.

При возникновении боли не всегда нужны таблетки: часто помогает массаж шейно-воротниковой зоны при напряжении от работы за компьютером. Если головные боли частые — более 10 раз в месяц — или изменился характер, требуется консультация врача, так как причины могут быть серьезными, включая мигрень. Специалист подчеркивает необходимость профессиональной диагностики для эффективного решения проблемы.

Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
