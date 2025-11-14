Тайник в грузовике: в скандальную колонию на Урале хотели доставить оружие и гранату

В Каменске-Уральском накануне в грузовике, который доставлял древесину в колонию №47, были обнаружены оружие и боеприпасы. Попытка провоза запрещенных предметов в исправительную колонию привела к задержанию и возбуждению уголовного дела.

Что нашли сотрудники УИС?

Во время досмотра, проведенного сотрудниками УИС на КПП, в кабине водителя обнаружены:

автомат Калашникова с патронами,

ручная граната,

охолощенный пистолет с двумя магазинами,

тактический шлем и рюкзак,

подсумок с медикаментами,

радиостанции с аккумуляторами,

сотовые телефоны и аксессуары к ним.

После обнаружения этих предметов на место прибыли сотрудники силовых структур, которые изъяли все оружие и снаряжение. Информация была передана в УФСБ, ГУ МВД России по Свердловской области и Росгвардию. В отношении произошедшего возбуждено уголовное дело.

Колония №47 и ее история

ИК-47 известна тем, что здесь в 2021 году произошел бунт. 28 марта арестанты устроили массовую акцию протеста, в ходе которой более 100 человек нанесли себе травмы с помощью бритв. Это был способ привлечь внимание к предполагаемым пыткам в колонии. В результате напряженной ситуации было решено ввести спецназ, однако обострения удалось избежать благодаря переговорам.