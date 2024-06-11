Песков считает необходимыми учения нестратегических ядерных сил

Нестратегические ядерные учения России и Белоруссии проводятся для поддержания боеготовности. Это необходимо на фоне напряжённой обстановки на европейском континенте, которая ежедневно создаётся враждебными действиями Европы и США по отношению к России, — Заявил Дмитрий Песков.

"Действительно тема сейчас стоит высоко в повестке дня, вы знаете, что эксперты много сейчас судачат на эту тему, тема тактических вооружений, собственно, достаточно напряженная обстановка на европейском континенте, которая каждый день провоцируется новыми враждебными по отношению к России решениями и действиями европейских столиц и, прежде всего, Вашингтона. Это провоцирование идет на ежедневной основе, поэтому, конечно, такие учения и поддержание боеготовности для нас очень важны", — сообщил пресс-секретать президента РФ журналистам.

Он объяснил, почему Россия и Белоруссия проводят совместные учения. По его мнению, это не стоит рассматривать как угрозу для Запада, особенно в свете недавних заявлений президента Путина о возможности отправки вооружений в страны, испытывающие давление из-за поставок оружия на Украину.

Он отметил, что если в арсенале имеются определенные типы вооружений, то Вооруженные силы должны в совершенстве ими владеть и проводить учения.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил. В ходе учений военные России и Белоруссии отработают все этапы подготовки к боевому применению данного вида оружия.

В ходе учений будут отработаны вопросы совместной подготовки военных подразделений России и Беларуси к использованию нестратегического ядерного оружия в боевых действиях. Цель учений — поддержание готовности личного состава и техники к применению нестратегического ядерного оружия для обеспечения суверенитета и целостности Союзного государства.

Фото: Ildus Gilazutdinov