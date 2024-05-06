Оружие для Украины должно производиться там, где оно будет использоваться, считает Жозеп Боррель, глава дипломатической службы Европейского союза, сообщает ТАСС. Сегодня политик посетил форум по вооружениям ЕС и Украины, который проходит в Европе. Ранее подобные форумы уже состоялись в США и на территории самой Украины.
Боррель подчеркнул, что необходимо не только расширять производство оружия, но и защищать его от российских атак. Он также отметил, что европейские компании могут предоставить свои наработки и финансирование для развития оборонной промышленности Украины.
"Наша задача — производить быстрее и больше", — сказал Боррель.
Таким образом, Украину хотят интегрировать в оборонную систему Европы. Она может успешно производить беспилотники, и ЕС готов поделиться своими производственными мощностями и финансовыми ресурсами.
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