Нашел на трассе пистолет и решил оставить себе: кузнечанин может получить 5 лет за такой "подарок"

33-летнему жителю Кузнецкого района грозит до 5 лет лишения свободы за хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Мужчина был задержан при проверке оперативной информации. В его автомобиле Toyota Land Cruiser 200 сотрудники полиции нашли пистолет с переделанным стволом и 17 патронов.

Признания и дальнейшее расследование

Подозреваемый рассказал, что оружие он нашел около месяца назад на трассе М-5 и решил оставить себе. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Обязанности граждан при обнаружении оружия

"Найдя огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства или газовое оружие, граждане обязаны сдать обнаруженные предметы в полицию. Это необходимо для обеспечения общественной безопасности", — пояснили в областном УМВД РФ.

Местные власти напоминают, что в случае обнаружения взрывных устройств трогать их нельзя. В такой ситуации необходимо немедленно вызвать полицию.