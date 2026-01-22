Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 14:52

Машина стала заводиться дольше по утрам — это не двигатель: главный сигнал прячется в одном показателе

Медленный проворот стартера указывает на слабый аккумулятор — CITIZEN AUTO

Ты поворачиваешь ключ, а вместо бодрого пуска слышишь вялое "у-у-у" стартера и видишь, как приборная панель вспыхивает огнями, будто это гирлянда. Чаще всего это не поломка двигателя и не "мистика электрики", а банальный сигнал: аккумулятор теряет силы. Если заметить первые симптомы заранее, можно не оказаться с машиной, которая внезапно отказалась заводиться. Об этом сообщает CITIZEN AUTO.

Почему слабый аккумулятор быстро превращается в проблему

Аккумулятор обеспечивает старт двигателя и питание электроники до тех пор, пока генератор не возьмёт нагрузку на себя. Когда батарея стареет, падает её способность отдавать ток, и именно запуск становится самым уязвимым моментом. Ситуацию усугубляют короткие поездки, частые простои, дополнительные потребители (подогревы, мультимедиа, сигнализация) и мороз: на холоде химические процессы идут медленнее, и запас "пусковой энергии" заметно снижается.

Средний срок службы аккумулятора обычно составляет несколько лет и сильно зависит от условий эксплуатации. Поэтому важно обращать внимание не только на "возраст по календарю", но и на поведение машины: иногда батарея выглядит нормальной, пока не наступит первый серьёзный холод или серия запусков в течение дня.

Что покажет проверка и почему одного напряжения мало

Самый доступный инструмент — мультиметр. Его выставляют на измерение постоянного напряжения и подключают к клеммам. Показания ниже 12,4 В часто означают, что батарея недозаряжена и ей нужна подзарядка. Но это ещё не "диагноз": напряжение говорит прежде всего о текущем уровне заряда, а не о том, насколько аккумулятор способен отдать мощный ток при запуске.

Полнее картину даёт проверка в сервисе с нагрузочным тестом. Там оценивают параметр Cold Cranking Amps (CCA) — максимальный ток, который аккумулятор способен отдавать примерно 30 секунд при -18°C без критического проседания напряжения. Если CCA заметно ниже нормы, батарея может "держаться" в тёплую погоду, но подведёт в момент, когда нужен уверенный старт.

Признаки, которые водитель видит без приборов

Есть симптомы, которые легко заметить в быту, и они редко появляются "просто так":

  • стартер крутит медленно, запуск стал длиннее, особенно утром;
  • фары тускнеют на холостых, подсветка "плавает" при включении потребителей;
  • стеклоподъёмники работают заметно медленнее;
  • аккумулятор приходится часто подзаряжать или "прикуривать";
  • на клеммах появилась коррозия, есть резкий сернистый запах;
  • корпус батареи вздулся — это уже прямой повод не откладывать замену.

Важно помнить: проблема иногда бывает не только в аккумуляторе. Если заряд быстро уходит, стоит проверить утечки тока и работу генератора, а также состояние клемм и массы — плохой контакт способен имитировать "умирающую" батарею.

Автор Николай Тихонов
Николай Тихонов — инженер-механик (СамГТУ), эксперт по диагностике и ремонту авто с 12-летним стажем. Специалист по трансмиссиям и тех-аудиту.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

