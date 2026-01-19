Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мухобойка на капоте автомобиля
Мухобойка на капоте автомобиля
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 9:51

Универсальная смазка оказалась врагом вашего автомобиля: вот какие детали она портит незаметно

WD-40 повреждает резиновые уплотнители автомобильных дверей — кузовщик

WD-40 давно считается универсальным средством "на все случаи жизни" и часто лежит в багажнике у каждого второго водителя. Эту смазку используют без раздумий — от замков до кузовных деталей. Однако неправильное применение популярного состава может привести к неожиданным и дорогостоящим проблемам. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Когда универсальная смазка начинает вредить

Изначально WD-40 создавалась как средство для облегчения откручивания прикипевшего крепежа и вытеснения влаги. В этой роли продукт действительно эффективен и безопасен. Проблемы начинаются тогда, когда смазку начинают применять не по назначению, полагаясь на советы из интернета или "народный опыт".

Одной из распространенных ошибок является обработка WD-40 примерзших дворников. Водители рассчитывают, что смазка решит проблему льда, но в итоге получают испорченные резинки и масляную пленку на лобовом стекле. Такие разводы сильно бликуют на солнце и в свете фар, ухудшая обзор и создавая дополнительную опасность при движении, особенно зимой, когда и без того хватает ошибок зимней эксплуатации автомобиля.

"WD-40 не предназначена для контакта с резиной и стеклом, ее состав слишком агрессивен для таких задач", — отметил мастер кузовного ремонта в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Опасность для резины и лакокрасочного покрытия

Еще одно сомнительное применение — обработка дверных уплотнителей, чтобы они не примерзали зимой. На первый взгляд эффект есть, но он кратковременный. Агрессивные компоненты смазки постепенно разрушают резину, из-за чего уплотнители теряют эластичность, трескаются и спустя сезон-два требуют замены.

Не меньший вред WD-40 может нанести кузову. Некоторые автомобилисты пытаются защитить сколы и царапины, нанося смазку на поврежденные участки. Масляная пленка действительно временно изолирует металл от влаги, но при этом разъедает лак, краску и даже грунт. В результате к весне на месте "защиты" появляется очаг коррозии, устранение которого обходится заметно дороже, чем стандартная защита кузова от ржавчины.

Колеса и диски под ударом

Отдельного внимания заслуживают эксперименты с колесами. WD-40 иногда используют для придания блеска шинам или очистки дисков от тормозной пыли. В случае с резиной эффект оказывается кратким, а последствия — неприятными. Смазка ускоряет старение покрышек и способствует появлению микротрещин.

С дисками ситуация схожая. Агрессивный состав может повредить лакокрасочное покрытие, из-за чего поверхность тускнеет, а краска начинает отслаиваться. В итоге попытка "быстро навести красоту" оборачивается дополнительными расходами.

WD-40 остается полезным средством в арсенале автомобилиста, но только при разумном и ограниченном использовании. Применение смазки не по назначению может незаметно запустить процессы, которые позже потребуют серьезного кузовного ремонта и замены деталей.

Автор Николай Тихонов
Николай Тихонов — инженер-механик (СамГТУ), эксперт по диагностике и ремонту авто с 12-летним стажем. Специалист по трансмиссиям и тех-аудиту.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спирт в топливном баке связывает конденсат и влагу — автоэксперт вчера в 8:44
Спирт в топливном баке — старый трюк дальнобойщиков: теперь всегда делаю так перед зимой

Зачем опытные водители зимой добавляют спирт в топливный бак и как это помогает защитить двигатель от воды и перебоев в морозы.

Читать полностью » Выхлопные газы автомобиля размораживают примерзшие тормоза — автомеханик вчера в 0:12
Утром машина не едет из-за льда на тормозах: теперь всегда делаю так — 5 минут и проблема решена

Как правильно разморозить примерзшие тормоза и ручник зимой и какие ошибки водителей чаще всего приводят к дорогому ремонту.

Читать полностью » Поклонник Tesla заявил о перевороте рынка после теста Zeekr 17.01.2026 в 20:25
Китайский электромобиль Zeekr сравнили с Tesla Model Y — результат теста удивил даже фаната Tesla

Поклонник Tesla протестировал три модели Zeekr и признался: первые впечатления переворачивают рынок. Что удивило Gjeebs — динамика, цена и салон.

Читать полностью » Бензиновые и дизельные моторы прошли более 1 млн километров — автоэксперт 17.01.2026 в 20:01
Они пережили хозяев, кризисы и сервисы: машины, у которых одометр давно потерял авторитет

Автомобили с миллионным пробегом выглядят редкостью в наше время. За рулем вспомнил модели, чьи двигатели доказали исключительную надежность и выносливость.

Читать полностью » Подвеска автомобиля автоматически подстроилась под состояние дороги — ZF 17.01.2026 в 19:50
Руль ещё в руках человека, но дорога под контролем ИИ: шасси перехватывает инициативу

На CES в Лас-Вегасе ZF показала систему AI Road Sense, которая анализирует дорогу и стиль вождения, заранее подстраивая шасси и повышая безопасность движения.

Читать полностью » Автомобиль-нарушитель могут эвакуировать на штрафстоянку — МВД 17.01.2026 в 19:41
Вашу машину заблокировали во дворе? Не звоните друзьям — звоните по этому номеру

Что делать водителю, если его автомобиль заблокировали на парковке: разъяснение полиции о вызове ГАИ, эвакуации и законных действиях.

Читать полностью » Толщиномером ЛКП проверяют перекрас и следы кузовного ремонта — Александр Пахомов 17.01.2026 в 16:58
Смотрю на блестящий кузов б/у авто — и понимаю, что красота может быть ловушкой: выдаёт одна мелочь

Покупая подержанный автомобиль, важно знать, как выявить скрытые дефекты, чтобы избежать проблем с безопасностью. Узнайте о главных признаках ремонта.

Читать полностью » Мороз блокирует дверной замок в китайских авто прямо в пути 17.01.2026 в 12:44
Еду на китайском авто в мороз — и в пути происходит странное с дверью: неприятный сюрприз

Китайские авто, занявшие рынок России, столкнулись с морозами: владельцы жалуются на замерзающие замки, окна и сбои техники при −35 °C.

Читать полностью »

Новости
Еда
Приготовление лаваша с яйцом и сыром на сковороде занимает 10 минут — повар
Садоводство
Филодендрон зимой даёт корни из стеблевых черенков – Better Homes and Gardens
Наука
МРТ выявила смещение мозга астронавтов после полётов – PNAS
Дом
Порошки лучше удалили сложные пятна при горячей стирке — химики
Еда
Суп из картофеля готовится за 15 минут — Simply Recipes
Еда
Исследователи зафиксировали влияние влаги на форму печенья – Университет Гуэлфа
Красота и здоровье
Зимой кожу увлажняют поэтапно перед защитным слоем – Богумил Краус
Наука
В Бахрейне нашли редкую фаянсовую маску возрастом 3300 лет — BACA
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet