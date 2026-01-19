Универсальная смазка оказалась врагом вашего автомобиля: вот какие детали она портит незаметно

WD-40 давно считается универсальным средством "на все случаи жизни" и часто лежит в багажнике у каждого второго водителя. Эту смазку используют без раздумий — от замков до кузовных деталей. Однако неправильное применение популярного состава может привести к неожиданным и дорогостоящим проблемам. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Когда универсальная смазка начинает вредить

Изначально WD-40 создавалась как средство для облегчения откручивания прикипевшего крепежа и вытеснения влаги. В этой роли продукт действительно эффективен и безопасен. Проблемы начинаются тогда, когда смазку начинают применять не по назначению, полагаясь на советы из интернета или "народный опыт".

Одной из распространенных ошибок является обработка WD-40 примерзших дворников. Водители рассчитывают, что смазка решит проблему льда, но в итоге получают испорченные резинки и масляную пленку на лобовом стекле. Такие разводы сильно бликуют на солнце и в свете фар, ухудшая обзор и создавая дополнительную опасность при движении, особенно зимой, когда и без того хватает ошибок зимней эксплуатации автомобиля.

"WD-40 не предназначена для контакта с резиной и стеклом, ее состав слишком агрессивен для таких задач", — отметил мастер кузовного ремонта в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Опасность для резины и лакокрасочного покрытия

Еще одно сомнительное применение — обработка дверных уплотнителей, чтобы они не примерзали зимой. На первый взгляд эффект есть, но он кратковременный. Агрессивные компоненты смазки постепенно разрушают резину, из-за чего уплотнители теряют эластичность, трескаются и спустя сезон-два требуют замены.

Не меньший вред WD-40 может нанести кузову. Некоторые автомобилисты пытаются защитить сколы и царапины, нанося смазку на поврежденные участки. Масляная пленка действительно временно изолирует металл от влаги, но при этом разъедает лак, краску и даже грунт. В результате к весне на месте "защиты" появляется очаг коррозии, устранение которого обходится заметно дороже, чем стандартная защита кузова от ржавчины.

Колеса и диски под ударом

Отдельного внимания заслуживают эксперименты с колесами. WD-40 иногда используют для придания блеска шинам или очистки дисков от тормозной пыли. В случае с резиной эффект оказывается кратким, а последствия — неприятными. Смазка ускоряет старение покрышек и способствует появлению микротрещин.

С дисками ситуация схожая. Агрессивный состав может повредить лакокрасочное покрытие, из-за чего поверхность тускнеет, а краска начинает отслаиваться. В итоге попытка "быстро навести красоту" оборачивается дополнительными расходами.

WD-40 остается полезным средством в арсенале автомобилиста, но только при разумном и ограниченном использовании. Применение смазки не по назначению может незаметно запустить процессы, которые позже потребуют серьезного кузовного ремонта и замены деталей.