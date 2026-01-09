Брызгаете WD-40 на стекло и дворники? Ждите неприятных сюрпризов на дороге

WD-40 многие держат в багажнике как универсальную "палочку-выручалочку" на все случаи жизни. Ею брызгают замки, петли, резьбовые соединения и даже резинки дверей — часто не задумываясь, для чего средство создавалось изначально. Между тем у популярной смазки есть особенности, которые способны обернуться реальным ущербом для машины. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Для чего WD-40 подходит лучше всего

Изначальная задача WD-40 — помочь открутить прикипевшие гайки и болты, вытеснить влагу и ослабить коррозию на крепеже. В этом качестве средство действительно работает: оно проникает в зазоры, размачивает окислы и облегчает демонтаж деталей. Поэтому в гаражном наборе автомобилиста баллончик часто оказывается незаменимым, особенно когда нужно быстро "оживить" ржавый замок или снять старый крепёж.

Однако проблема начинается тогда, когда WD-40 пытаются использовать как полноценную смазку или защитное покрытие для любых элементов. В составе есть растворители, и именно они делают средство агрессивным по отношению к некоторым материалам.

Почему нельзя брызгать WD-40 на дворники и стекло

Один из популярных зимних советов из интернета — обработать щётки стеклоочистителя, чтобы они не примерзали. На практике это даёт обратный эффект. Состав ухудшает состояние резины, из-за чего рабочая кромка быстрее теряет форму и начинает плохо очищать стекло.

Дополнительно остаются жирные разводы на лобовом стекле. Они особенно заметны ночью при свете фар и днём на солнце: появляются блики, ухудшается видимость, а убрать такую плёнку обычной омывайкой бывает непросто из-за полос от дворников.

Уплотнители дверей и кузов: скрытая опасность

Ещё одна распространённая ошибка — обработка резиновых уплотнений, чтобы двери не примерзали. WD-40 может ускорить старение резины: уплотнители теряют эластичность, начинают трескаться и хуже прилегают. В итоге через один-два сезона появляется необходимость в замене, а это уже лишние расходы.

Некоторые водители используют средство и на повреждённых участках кузова, считая, что масляная плёнка защитит металл от влаги. Но из-за растворителей WD-40 может повредить не только лак, но и краску с грунтом. К весне на месте обработки нередко обнаруживается оголённый металл и очаг коррозии, который придётся срочно устранять, особенно если пострадали дверные уплотнители.

Колёса, диски и "быстрый блеск"

Иногда WD-40 применяют для придания шинам "глянца" или чтобы оттереть следы тормозной пыли с дисков. Блеск на резине действительно появляется, но ненадолго, а затем возможно ухудшение состояния поверхности: возникают микротрещины и ускоряется разрушение материала.

С дисками история похожая: средство частично растворяет загрязнения, но вместе с этим может повредить покрытие. Диски быстрее тускнеют, а краска начинает отслаиваться, особенно если слой был не заводским или уже ослаблен реагентами и мойками.

WD-40 остаётся полезной вещью, если применять её по назначению — для крепежа и влагозащиты в ограниченных случаях. Но превращать её в универсальный "уходовый продукт" опасно: неправильное использование часто приводит к ремонту, который стоит гораздо дороже баллончика.