Татьяна Костина Опубликована сегодня в 18:07

Снег перестал липнуть к лопате: натёр ковш одним простым средством — и уборка пошла быстрее

Снег убирать само по себе тяжело, но особенно выматывает момент, когда мокрый снег и лёд начинают прилипать к лопате: инструмент становится тяжелее, а каждое движение — медленнее. Есть простой трюк, который может заметно облегчить работу: заранее натереть ковш лопаты воском, чтобы снег лучше скользил и меньше налипал. Об этом пишет Hunker.

Почему снег прилипает и как помогает воск

Во время уборки снег цепляется за металл или пластик, слипается и постепенно "наращивает" слой внутри ковша. В итоге приходится таскать не только снег с дорожки, но и лишний вес на самой лопате.

Воск создаёт скользкую гидрофобную плёнку: она отталкивает воду, и снегу сложнее "схватиться" за поверхность. Похожий эффект может давать и масло (например, оливковое), но воски часто держатся дольше.

Чем заменить специальные средства

Если под рукой нет "профильных" средств, подойдут варианты, которые часто уже есть дома или в гараже:

  • воск для пола или мебели;
  • автомобильный воск (особенно удобны спреи);
  • обычная свеча;
  • лыжный воск (если есть).

Также как "гаражный" вариант иногда используют WD-40, хотя сама идея — именно в восковом покрытии.

Как быстро нанести воск перед уборкой

Твёрдый воск (стик/свеча):
Натрите всю внутреннюю поверхность ковша, особенно края и углы — это занимает пару минут. После этого можно сразу убирать: снег будет легче соскальзывать, а за один заход получится переносить больше.

Автовоск-спрей:
Распылите на чистую сухую лопату, отполируйте и дайте покрытию "схватиться" примерно 15 минут. Если лопата влажная, можно нанести жидкий воск на тряпку и уже ею протереть ковш.

Важный нюанс: покрытие стирается

Воск постепенно сходит, поэтому его нужно обновлять. При мокром и липком снеге иногда удобнее делать это перед каждой уборкой — такой короткий ритуал экономит время и силы, когда нужно быстро расчистить дорожку или подъезд к дому.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

