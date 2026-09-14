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Данила Фирсов Опубликована сегодня в 11:51

Жильё с видом на воду всё ближе: Самара и Волгоград оказались впереди Москвы

В Самаре и Волгограде больше всего жилых комплексов рядом с крупными водными объектами среди российских городов-миллионников. Такие выводы привели ТАСС в исследовании "НДВ Супермаркет недвижимости" и компании Pioneer. В Самаре на проекты у воды приходится 38% первичного рынка, в Волгограде — 33,3%.

Самара и Волгоград

Самара заняла первое место по доле жилых комплексов у воды. В продаже там 19 таких проектов, и все они находятся на стадии строительства. Средняя стоимость квадратного метра — 191,8 тысячи рублей.

Волгоград оказался на второй строчке. Доля прибрежных проектов достигла 33,3%, а в городе продают 16 жилых комплексов у воды. Пять из них уже введены в эксплуатацию, ещё 11 строятся, средняя цена квадратного метра — 155,3 тысячи рублей.

"В таких городах спрос часто упирается не только в вид на воду, но и в готовность проекта. Покупатели внимательно смотрят на стадию строительства, цену квадратного метра и то, как район связан с центром. Если комплекс уже сдан, это нередко меняет и темп продаж, и состав покупателей. А когда рядом вода, застройщики чаще выводят на рынок более дорогие форматы жилья".

Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов

В базе спикеров отдельно выделяются проекты с разным набором характеристик. В Самаре прибрежные ЖК сосредоточены только в строящихся домах, а в Волгограде рынок уже смешанный: часть объектов сдана, часть ещё возводят. Это и даёт разницу в структуре предложения.

Нижний Новгород и Омск

Третье место занял Нижний Новгород. Там доля жилых комплексов у воды составляет 32,1%, а покупателям доступно 25 проектов. Девять из них уже сданы, средняя стоимость квадратного метра — 264 тысячи рублей.

На четвёртой строчке оказался Омск. Прибрежные ЖК занимают 31,6% рынка новостроек, всего таких проектов 12. Десять из них ещё строятся, а средняя цена жилья составляет 192,6 тысячи рублей за квадратный метр.

По типу предложений Самара и Омск выделяются проектами бизнес-класса. В Волгограде лидирует комфорт-класс, а в Нижнем Новгороде — бизнес-сегмент. Разница заметна не только по классу жилья, но и по готовности домов к продаже.

Москва и цены у воды

Москва замкнула первую пятёрку с долей 28,3%, но именно она стала лидером по числу жилых комплексов у воды. В столице насчитали 100 таких проектов, почти половина уже введена в эксплуатацию. Средняя стоимость квадратного метра здесь достигает 1,45 миллиона рублей.

Разброс цен в Москве оказался самым широким. Квартиры в прибрежных проектах продаются от 11,4 миллиона до 7 миллиардов рублей. При этом треть таких объектов относится к элитному жилью.

На столичный рынок влияет не только близость к воде, но и транспорт. Жильё в строящихся комплексах рядом с метро за год подорожало на 22% и достигло 734 тысяч рублей за квадратный метр. Почти четверть предложений в проектах внутри МКАД сосредоточена возле станций подземки.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Ньюсинфо

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