Водопад реки Шаалааш, Республика Тыва
© commons.wikimedia.org by Zamunu45 is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 5:56

Где спрятаны самые красивые водопады страны: путеводитель для тех, кто ищет чудо

Семь самых впечатляющих водопадов России - от Тальникового до Медовых

Чтобы увидеть настоящие водопады — не нужно лететь в Исландию, Америку или Африку. Россия сама по себе — страна контрастов, и среди её гор и равнин скрываются десятки природных чудес, от ревущих потоков Сибири до романтичных каскадов Кавказа. Многие из них труднодоступны, но именно это делает их особенно привлекательными: никакой суеты, толп туристов и следов цивилизации — только шум воды и горный воздух.

Мы собрали семь самых впечатляющих водопадов России: от самого высокого и загадочного до самого романтичного.

1. Тальниковый — самый высокий и самый загадочный

Река Тальниковая, Восточный Саян, Красноярский край

Тальниковый водопад — настоящий великан среди российских природных чудес. Он расположен в хребте Путорана и считается самым высоким водопадом России. Его точная высота долгое время оставалась загадкой — по разным данным, она достигает 480-600 метров.

Проблема в том, что увидеть водопад могут единицы. Добираться сюда сложно: ближайшие населённые пункты — сотни километров отсюда, а путь возможен только летом, по реке или с вертолётной экскурсии.

Лучшее время для поездки — июль и август, когда ледники активно тают, и водопад набирает мощь. Весной он замерзает и превращается в гигантскую ледяную стену, сияющую на солнце.

2. Зейгалан — претендент на звание самого высокого

Северная Осетия, ущелье Кармадон

Зейгалан (в переводе с осетинского — "земля льда") — ещё один рекордсмен по высоте. Потоки воды спускаются со склона горы Джимара, а высота каскада достигает около 600 метров. Этот водопад называют самым мощным на Северном Кавказе.

Зейгалан питается ледником, и потому наибольшая активность приходится на конец лета, когда ледяные массы подтаивают. Смотровая площадка расположена прямо напротив каскада, и вид оттуда действительно завораживает: кажется, будто вода рождается из облаков.

Добраться сюда можно на машине до села Кармадон, дальше — пешком по горной тропе. Путь займёт 2-3 часа, но каждый шаг стоит усилий.

3. Кинзелюкский — самый труднодоступный

Восточный Саян, Иркутская область

Кинзелюкский водопад, высотой около 400 метров, — один из самых малоизвестных в России. Добираться к нему — приключение: сначала по бездорожью, затем по реке, а потом пешком по тайге. Поэтому сюда приезжают только самые решительные путешественники.

Он падает с отвесной скалы в узкое ущелье, а облако водяной пыли висит в воздухе даже в безветренные дни. У подножия водопада — крошечное озеро с ледяной водой, в которой отважные туристы иногда купаются после долгого пути.

Лучшая пора для посещения — июль, когда снега уже сошли, но вода ещё полноводная. Зимой сюда не добраться — дороги просто нет.

4. Чараур — водопад-невидимка

Дагестан, Самурский хребет

Этот водопад долгое время был известен только местным жителям. Его называют "водопадом-невидимкой": поток уходит в скалу и появляется вновь уже у подножия, создавая иллюзию, будто вода исчезает под землёй.

Высота падения — около 40 метров, но впечатляет не размер, а место. Чараур скрыт в зелёном ущелье, окружённом мхом и папоротниками. Здесь прохладно даже в самый жаркий день.

Добраться можно от села Ахты — примерно 15 километров по грунтовой дороге. Весной здесь особенно красиво: вода бурлит, а воздух наполнен ароматом горных трав.

5. Грандиозный водопад — не самый большой, зато не одинокий

Камчатка, река Правый Таловой

Грандиозный водопад оправдывает своё имя не высотой, а масштабом ландшафта. Он расположен в долине вулканов и образует целую систему каскадов. Вода падает с 15-20-метровой высоты, но окружение делает зрелище впечатляющим: вокруг кипят гейзеры, дымят вулканические кратеры и сверкают снежные вершины.

Сюда можно добраться только вертолётом или в составе организованного тура по Камчатке. Путешествие дорогое, но пейзажи стоят каждой минуты полёта. Особенно эффектно место выглядит осенью, когда вулканическая земля окрашивается в красные и золотые тона.

6. Неожиданный — самый таинственный

Курильские острова, остров Итуруп

Своё название водопад получил не случайно. Он словно появляется из ниоткуда: поток воды буквально вырывается из склона и обрушивается вниз с высоты около 140 метров.

На самом деле источник скрыт под землёй — это подогреваемая геотермальная река, прорывающаяся наружу через базальтовую породу. Из-за минерального состава вода имеет необычный серебристо-белый оттенок.

К водопаду ведёт пешая тропа длиной около 5 км, а по пути можно увидеть горячие источники и застывшие лавовые поля.

7. Медовые водопады — самые романтичные

Карачаево-Черкесия, у подножия горы Малый Шелом

Название "Медовые" появилось не случайно — по легенде, в этих ущельях когда-то водилось столько диких пчёл, что скалы пропитывались мёдом. Сейчас пчёл здесь не найти, но аромат трав и журчание воды по-прежнему создают атмосферу уюта и покоя.

Медовые водопады состоят из пяти каскадов, каждый из которых по-своему красив. Самый высокий достигает 18 метров, а у подножия образуется живописное озеро, где летом купаются туристы.

Рядом есть кафе, сувенирные лавки и верёвочный парк — место отлично подходит для отдыха всей семьи. Добраться можно из Кисловодска: дорога займёт около 30 минут.

Какой водопад выбрать для путешествия

Водопад Где находится Особенность Уровень сложности
Тальниковый Красноярский край Самый высокий в России Только с гидом и вертолётом
Зейгалан Северная Осетия Мощный горный поток Средняя, пеший маршрут
Кинзелюкский Иркутская область Самый труднодоступный Высокая, требуется подготовка
Чараур Дагестан Поток уходит в скалу Лёгкая
Грандиозный Камчатка Среди вулканов и гейзеров Только тур
Неожиданный Курильские острова Геотермальный источник Средняя
Медовые Кавказ Красивые и доступные Подходит для семьи

Советы шаг за шагом

  1. Изучите сезонность. Некоторые водопады доступны только летом, когда тают снега.
  2. Оцените силы. Маршруты бывают лёгкими и экстремальными. Для труднодоступных — лучше ехать с проводником.
  3. Возьмите тёплую одежду. Даже летом у водопадов прохладно и влажно.
  4. Берите гермоупаковку. Вода и техника — несовместимы, а снимки здесь получаются потрясающие.
  5. Не мусорите. Большинство этих мест — заповедники, где важно сохранить первозданную природу.

Плюсы и минусы путешествий к водопадам

Плюсы Минусы
Уникальные виды и свежий воздух Труднодоступность и долгие маршруты
Возможность увидеть дикие места Нет инфраструктуры
Возможность снять редкие кадры Погода может резко меняться
Энергия природы и уединение Часто требуется сопровождение гида

FAQ

Когда лучше ехать к водопадам России?
С июня по сентябрь — в это время вода полноводная, а тропы безопаснее.

Можно ли купаться?
Да, но только в низовьях, где нет сильного течения. У некоторых водопадов вода ледяная даже летом.

Подойдут ли эти маршруты детям?
Для путешествия с детьми лучше выбрать Медовые водопады — они благоустроены и безопасны.

Нужна ли специальная экипировка?
Для горных маршрутов — треккинговая обувь, дождевик и лёгкий рюкзак.

