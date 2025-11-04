Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кресс-салат
Кресс-салат
© commons.wikimedia.org by Diego Delso is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 17:18

Это не шпинат и не брокколи: неожиданное лидерство в рейтинге суперфудов

Доктор Эми Ли: кресс-салат содержит больше витамина С, чем апельсины, и больше калия, чем обычный салат

Когда речь заходит о здоровом питании, большинство людей вспоминают о зелени, брокколи или шпинате. Однако, как показали исследования, есть овощ, который значительно превосходит остальных по концентрации витаминов и микроэлементов. И это не модный суперфуд, а скромный, но удивительно ценный кресс-салат — зелень, знакомая человечеству уже тысячи лет.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), именно этот овощ получил максимальный балл 100 в рейтинге питательной плотности. Для сравнения: шпинат, мангольд и свекольная ботва получили показатели в районе 80 баллов.

"Кресс-салат имеет много преимуществ для здоровья", — отметила руководитель отдела питания Nucific доктор Эми Ли.

Что такое кресс-салат

Кресс-салат (лат. Nasturtium officinale) — водное растение из семейства крестоцветных, родственное капусте, редису и горчице. Он растет в пресноводных источниках, ручьях и прудах, что делает его особенно устойчивым в природных условиях. Его название с латыни переводится как "щекочущее нос", и недаром: зрелые листья обладают насыщенным, перечным вкусом с легкой остротой, напоминающей рукколу или хрен.

Молодые побеги, напротив, нежные и мягкие, их стебли полые и легко хрустят. Благодаря этому кресс-салат подходит как для свежих салатов, так и для горячих блюд, например, супов и овощных соте.

Исторический контекст

Кресс-салат известен человечеству более трёх тысяч лет. Его употребляли в пищу древние греки, персы и римляне, считая не просто едой, а лекарством. Даже капитан Джеймс Кук включал его в рацион команды во время плаваний, чтобы защитить моряков от цинги.

В Европе этот овощ стал популярным в XIX веке. Би-би-си отмечает, что в викторианском Лондоне кресс-салат продавали прямо на улицах, называя его "хлебом для бедных" — дешёвым, но невероятно полезным продуктом. Сегодня его активно используют в кухнях Азии и Ближнего Востока, где зелень добавляют в рис, лапшу и супы.

Почему кресс-салат считается суперфудом

Главная причина, по которой кресс-салат выделяется среди других овощей, — его питательный состав. В нём содержатся:

  • витамин А, поддерживающий здоровье кожи и зрения;
  • калий, регулирующий давление;
  • витамин К, важный для прочности костей;
  • витамин С — в большем количестве, чем в апельсинах.

"В нём много витамина А и калия, больше, чем в обычном салате", — пояснила доктор Ли.

Благодаря этому кресс-салат помогает укреплять иммунную систему, улучшает обмен веществ, поддерживает сердце и сосуды. Его антиоксиданты защищают клетки от старения и воспаления, а низкая калорийность делает его идеальным продуктом для диеты.

Как использовать кресс-салат в кулинарии

Эта зелень универсальна. Её можно добавлять в:

  1. салаты и бутерброды — для свежести и пикантности;
  2. смузи и зелёные коктейли — для витаминизации рациона;
  3. супы и бульоны — чтобы придать им насыщенный вкус;
  4. гарниры к рыбе и мясу — в сочетании с лимонным соком и оливковым маслом;
  5. пасту или ризотто — как ароматное украшение.

Молодой кресс лучше есть сырым, а вот зрелый — слегка обжарить или потушить, чтобы смягчить волокна.

"Чем дольше вы готовите овощи, тем больше витаминов улетучивается", — добавила доктор Ли.

Она советует не переваривать зелень: многие питательные вещества растворяются в воде, и блюдо теряет пользу.

Таблица сравнения: кресс-салат и другие зелёные овощи

Овощ

Витамин С (мг/100 г)

Калий (мг/100 г)

Калорийность

Балл CDC по плотности питательных веществ

Кресс-салат

43

330

11

100

Шпинат

28

560

23

86

Руккола

15

370

25

82

Салат-ромэн

9

247

17

70

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить кресс-салат в открытой упаковке.
    Последствие: листья быстро увядают и теряют влагу.
    Альтернатива: держите зелень в контейнере с влажной бумагой в холодильнике.
  • Ошибка: готовить слишком долго.
    Последствие: теряются витамины и хлорофилл.
    Альтернатива: добавляйте зелень в конце приготовления или ешьте свежей.
  • Ошибка: использовать только листья.
    Последствие: теряется часть питательных веществ.
    Альтернатива: готовьте и стебли — в супах или овощных смесях.

А что если…

…заменить привычный салат на кресс? Тогда даже небольшая порция способна покрыть дневную норму витаминов А и С. Такой подход особенно полезен в сезон простуд и авитаминоза, когда организм нуждается в дополнительной поддержке.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Высокая концентрация витаминов и антиоксидантов

Сложно найти в обычных супермаркетах

Подходит для диеты и детского питания

Быстро портится

Укрепляет иммунитет, кожу и сосуды

Не хранится дольше 2-3 дней

Универсален в кулинарии

Редко выращивается дома

FAQ

Как выбрать кресс-салат?
Выбирайте пучки с ярко-зелёными, не вялыми листьями и упругими стеблями.

Можно ли выращивать дома?
Да. Семена легко прорастают на влажной салфетке или в гидропонной системе. Растение любит влажность и рассеянный свет.

Как сохранить свежесть?
Заверните пучок в бумажное полотенце, сбрызните водой и уберите в контейнер в холодильник.

Мифы и правда

  • Миф: кресс-салат — просто декоративная зелень.
    Правда: это полноценный источник витаминов и микроэлементов.
  • Миф: он слишком острый для салатов.
    Правда: молодой кресс имеет мягкий вкус и отлично сочетается с фруктами и мягкими сырами.
  • Миф: его нельзя найти в России.
    Правда: семена продаются в садовых магазинах и интернет-маркетах, а готовые пучки есть в супермаркетах класса "премиум".

Кресс-салат — пример того, как незаметная зелень может стать ключом к здоровью и долголетию. Простое дополнение к привычному рациону способно улучшить самочувствие, укрепить иммунитет и вернуть энергию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные Гарвардского университета подтвердили эффективность дыхательных упражнений при гипертонии сегодня в 17:43
Сердце бьётся в панике? Всего 5 минут этого дыхания — и оно успокаивается

Как дыхание может заменить таблетки при скачках давления? 4 простые техники, подтверждённые исследованиями, помогают успокоить сердце и стабилизировать сосуды.

Читать полностью » Врач Екатерина Дмитренко рассказала, о чём говорит цвет и налёт на языке сегодня в 13:26
Ваш язык знает о теле больше, чем анализы: что он рассказывает врачу

Цвет и состояние языка могут рассказать о здоровье больше, чем кажется. Врач объяснила, какие признаки стоит заметить и как правильно ухаживать за этим органом.

Читать полностью » Пятнадцатиминутный сон после обеда помогает регулировать выработку инсулина — Берлинская клиника сегодня в 12:38
Пятнадцать минут, которые обманывают возраст: как короткий сон заставляет организм работать заново

Учёные доказали: 20 минут дневного сна снижают уровень сахара в крови на 30 %. Рассказываем, почему короткий сон полезнее отдыха и как правильно им пользоваться.

Читать полностью » Врач Абызов предупредил: у пожилых инфекции часто протекают без температуры сегодня в 12:20
Иммунитет на пенсии: как укрепить защиту организма после 60 лет

Почему пожилые люди особенно уязвимы перед инфекциями и как защитить здоровье после 60 лет — советы терапевта Алексея Абызова.

Читать полностью » Врач Ирина Поляева рассказала, когда холодные руки и ноги становятся опасным симптомом сегодня в 11:13
Тёплая комната, а пальцы ледяные? Причина может быть опаснее, чем кажется

Почему мёрзнут руки и ноги даже в тепле? Кардиолог рассказала, какие болезни могут скрываться за этим симптомом и как временно облегчить состояние.

Читать полностью » Газообразование усиливается из-за недостатка ферментов и непереносимости сахаров — Дэвид Шафрон сегодня в 11:10
С каждым яблоком — всё хуже: гастроэнтерологи раскрыли неожиданных виновников метеоризма

Вздутие живота может быть вызвано фруктозой, лактозой и даже жевательной резинкой. Рассказываем, какие продукты стоит ограничить и как помочь желудку работать спокойно.

Читать полностью » Двухчасовая ходьба ежедневно продлевает жизнь на одиннадцать лет — Зухра Павлова сегодня в 10:10
Два часа, которые дарят одиннадцать лет: как простая привычка становится формулой долголетия

Регулярные прогулки не только снимают стресс, но и продлевают жизнь. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как двухчасовая ходьба каждый день может прибавить до 11 лет жизни.

Читать полностью » Николай Чередниченко объяснил, как правильно говорить с человеком, страдающим алкоголизмом сегодня в 10:07
Давление и ультиматумы не работают: как не усугубить алкоголизм близкого

Как убедить человека начать лечение от алкоголизма без давления и угроз? Нарколог объяснил, как правильно построить разговор и добиться доверия.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Садовод Петров: автополив сохранит комнатные растения во время долгих поездок
Культура и шоу-бизнес
Teen Vogue сливается с Vogue.com
Спорт и фитнес
Инструктор Иван Ганин объяснил, как йога-нидра помогает снизить тревожность и улучшить сон
СФО
В школах Салехарда объявлена неделя без домашних заданий
Наука
Пожилые люди выделяют больше респираторных аэрозолей, чем дети и подростки
Питомцы
Эксперт Пултиду: ротвейлеры умны и легко обучаются при правильном подходе
Наука
AHS 2: миндаль, кешью и грецкие орехи уменьшают риск ишемической болезни сердца на 27%
Наука
В Испании раскопана хорошо сохранившаяся римская пекарня на территории античного города Сисапо
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet