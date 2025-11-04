Это не шпинат и не брокколи: неожиданное лидерство в рейтинге суперфудов

Когда речь заходит о здоровом питании, большинство людей вспоминают о зелени, брокколи или шпинате. Однако, как показали исследования, есть овощ, который значительно превосходит остальных по концентрации витаминов и микроэлементов. И это не модный суперфуд, а скромный, но удивительно ценный кресс-салат — зелень, знакомая человечеству уже тысячи лет.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), именно этот овощ получил максимальный балл 100 в рейтинге питательной плотности. Для сравнения: шпинат, мангольд и свекольная ботва получили показатели в районе 80 баллов.

"Кресс-салат имеет много преимуществ для здоровья", — отметила руководитель отдела питания Nucific доктор Эми Ли.

Что такое кресс-салат

Кресс-салат (лат. Nasturtium officinale) — водное растение из семейства крестоцветных, родственное капусте, редису и горчице. Он растет в пресноводных источниках, ручьях и прудах, что делает его особенно устойчивым в природных условиях. Его название с латыни переводится как "щекочущее нос", и недаром: зрелые листья обладают насыщенным, перечным вкусом с легкой остротой, напоминающей рукколу или хрен.

Молодые побеги, напротив, нежные и мягкие, их стебли полые и легко хрустят. Благодаря этому кресс-салат подходит как для свежих салатов, так и для горячих блюд, например, супов и овощных соте.

Исторический контекст

Кресс-салат известен человечеству более трёх тысяч лет. Его употребляли в пищу древние греки, персы и римляне, считая не просто едой, а лекарством. Даже капитан Джеймс Кук включал его в рацион команды во время плаваний, чтобы защитить моряков от цинги.

В Европе этот овощ стал популярным в XIX веке. Би-би-си отмечает, что в викторианском Лондоне кресс-салат продавали прямо на улицах, называя его "хлебом для бедных" — дешёвым, но невероятно полезным продуктом. Сегодня его активно используют в кухнях Азии и Ближнего Востока, где зелень добавляют в рис, лапшу и супы.

Почему кресс-салат считается суперфудом

Главная причина, по которой кресс-салат выделяется среди других овощей, — его питательный состав. В нём содержатся:

витамин А, поддерживающий здоровье кожи и зрения;

калий, регулирующий давление;

витамин К, важный для прочности костей;

витамин С — в большем количестве, чем в апельсинах.

"В нём много витамина А и калия, больше, чем в обычном салате", — пояснила доктор Ли.

Благодаря этому кресс-салат помогает укреплять иммунную систему, улучшает обмен веществ, поддерживает сердце и сосуды. Его антиоксиданты защищают клетки от старения и воспаления, а низкая калорийность делает его идеальным продуктом для диеты.

Как использовать кресс-салат в кулинарии

Эта зелень универсальна. Её можно добавлять в:

салаты и бутерброды — для свежести и пикантности; смузи и зелёные коктейли — для витаминизации рациона; супы и бульоны — чтобы придать им насыщенный вкус; гарниры к рыбе и мясу — в сочетании с лимонным соком и оливковым маслом; пасту или ризотто — как ароматное украшение.

Молодой кресс лучше есть сырым, а вот зрелый — слегка обжарить или потушить, чтобы смягчить волокна.

"Чем дольше вы готовите овощи, тем больше витаминов улетучивается", — добавила доктор Ли.

Она советует не переваривать зелень: многие питательные вещества растворяются в воде, и блюдо теряет пользу.

Таблица сравнения: кресс-салат и другие зелёные овощи

Овощ Витамин С (мг/100 г) Калий (мг/100 г) Калорийность Балл CDC по плотности питательных веществ Кресс-салат 43 330 11 100 Шпинат 28 560 23 86 Руккола 15 370 25 82 Салат-ромэн 9 247 17 70

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: хранить кресс-салат в открытой упаковке.

Последствие: листья быстро увядают и теряют влагу.

Альтернатива: держите зелень в контейнере с влажной бумагой в холодильнике.

хранить кресс-салат в открытой упаковке. листья быстро увядают и теряют влагу. держите зелень в контейнере с влажной бумагой в холодильнике. Ошибка: готовить слишком долго.

Последствие: теряются витамины и хлорофилл.

Альтернатива: добавляйте зелень в конце приготовления или ешьте свежей.

готовить слишком долго. теряются витамины и хлорофилл. добавляйте зелень в конце приготовления или ешьте свежей. Ошибка: использовать только листья.

Последствие: теряется часть питательных веществ.

Альтернатива: готовьте и стебли — в супах или овощных смесях.

А что если…

…заменить привычный салат на кресс? Тогда даже небольшая порция способна покрыть дневную норму витаминов А и С. Такой подход особенно полезен в сезон простуд и авитаминоза, когда организм нуждается в дополнительной поддержке.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Высокая концентрация витаминов и антиоксидантов Сложно найти в обычных супермаркетах Подходит для диеты и детского питания Быстро портится Укрепляет иммунитет, кожу и сосуды Не хранится дольше 2-3 дней Универсален в кулинарии Редко выращивается дома

FAQ

Как выбрать кресс-салат?

Выбирайте пучки с ярко-зелёными, не вялыми листьями и упругими стеблями.

Можно ли выращивать дома?

Да. Семена легко прорастают на влажной салфетке или в гидропонной системе. Растение любит влажность и рассеянный свет.

Как сохранить свежесть?

Заверните пучок в бумажное полотенце, сбрызните водой и уберите в контейнер в холодильник.

Мифы и правда

Миф: кресс-салат — просто декоративная зелень.

Правда: это полноценный источник витаминов и микроэлементов.

кресс-салат — просто декоративная зелень. это полноценный источник витаминов и микроэлементов. Миф: он слишком острый для салатов.

Правда: молодой кресс имеет мягкий вкус и отлично сочетается с фруктами и мягкими сырами.

он слишком острый для салатов. молодой кресс имеет мягкий вкус и отлично сочетается с фруктами и мягкими сырами. Миф: его нельзя найти в России.

Правда: семена продаются в садовых магазинах и интернет-маркетах, а готовые пучки есть в супермаркетах класса "премиум".

Кресс-салат — пример того, как незаметная зелень может стать ключом к здоровью и долголетию. Простое дополнение к привычному рациону способно улучшить самочувствие, укрепить иммунитет и вернуть энергию.