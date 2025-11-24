Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кухонная мойка
Кухонная мойка
© Designed be Freepik by chandlervid85 is licensed under Public domain
Главная / Дом
Артём Кожин Опубликована сегодня в 8:09

Кран сливает деньги в трубу: проверила эти ошибки и начала экономить

Экономию воды посудомойкой, душем и ремонтом течей разобрали специалисты по водосбережению

Каждый месяц в квартире незаметно уходит огромное количество воды — и далеко не вся она используется по делу. Стоит только взглянуть на показания счётчиков, чтобы понять: львиная доля расходов складывается из ежедневных бытовых привычек. Но изменить ситуацию можно быстро и без особых усилий. Достаточно знать, где именно вода "утекает", и применить несколько простых приёмов, которые ощутимо снизят расход и помогут экономить на коммунальных платежах.

Расход воды считают в кубических метрах — 1 куб составляет 1000 литров. На итоговом значении в квитанции отражается буквально всё: как вы моете посуду, сколько времени проводите в душе, часто ли работает стиральная машина и в каком состоянии находится сантехника. Самые большие "пожиратели" воды — ванная, душ, ручное мытьё посуды и протечки. Особое внимание стоит уделять именно неисправностям: один неисправный механизм смыва способен потратить столько литров, сколько вся семья использует за месяц.
При этом существует множество способов уменьшить потребление без дискомфорта: от выбора бытовой техники до изменения привычек при умывании.

Сравнение привычных действий по расходу воды

Процедура Средний расход Особенности
Мытьё посуды руками ≈80 л за аналог полной загрузки Высокий расход горячей воды и много времени
Посудомойка 9-14 л за цикл Экономит до 2 кубов в месяц, но требует электроэнергии
Капающий кран ≈2,5 л в месяц (минимум) При сильном капании растёт кратно
Протечка унитаза 2-8 кубов в сутки Крупнейшая скрытая статья расхода
Стирка 40-80 л за цикл Зависит от режима и модели
Душ ≈8 л в минуту 10 минут = около 80 л
Ванна 100-150 л С подогревом — до 250 л
Мытьё рук ≈15 л при открытом кране Можно снизить в 1,5-2 раза
Чистка зубов 10-20 л при открытом кране Со стаканом — 1-2 л

Советы шаг за шагом

  1. Используйте посудомоечную машину по максимуму. Полная загрузка даёт наилучший результат. Одна "порция" посуды требует всего 9-14 литров, что намного меньше, чем ручное мытьё.
  2. Следите за состоянием сантехники.
    • Капли из крана — мелочь, но ежемесячно они превращаются в литры.
    • Протекающий унитаз — настоящая катастрофа: за сутки может уйти до нескольких кубов воды. Проверяйте механизм смыва и устраняйте проблему сразу.
  3. Оптимизируйте режимы стирки. Современные машинки экономичнее старых моделей. Используйте короткие программы без лишнего нагрева, особенно для лёгких тканей.
  4. Сокращайте время в душе. Каждый лишний минутный отрезок добавляет около 8 литров к общему расходу. Установите ограничитель потока или поставьте таймер — помогает лучше, чем кажется.
  5. Выбирайте душ вместо ванны. Полная ванна требует 100-150 литров, а если вы любите доливать горячую воду, значение легко достигает 200-250 литров. Душ экономичнее в несколько раз.
  6. Меняйте привычки при умывании. Намочите руки — выключите воду — намыльте — снова включите. Такое простое действие снижает расход вдвое.
  7. Используйте стакан при чистке зубов. При полностью открытом кране уходит до 20 литров за раз. Со стаканом — буквально пара литров.

А что если кажется, что экономия неощутима?

Иногда кажется, что пара литров туда, десяток сюда — мелочь. Но в масштабах месяца это превращается в десятки и сотни литров, а в масштабах года — в кубометры. Устранение одной утечки в унитазе способно уменьшить расходы на воду сильнее, чем покупка посудомойки или отказ от ванны.
Если хочется увидеть результат сразу, попробуйте неделю фиксировать свои действия: длительность душа, количество стирок, время работы крана. Такая мини-диагностика наглядно покажет, где скрыта основная проблема, а где достаточно одного небольшого изменения.

Плюсы и минусы различных подходов

Плюсы Минусы
Экономия на коммунальных платежах Требуется дисциплина в первые дни
Бережное отношение к ресурсам Иногда нужен ремонт сантехники
Минимальные усилия для ощутимого результата Некоторые способы требуют вложений (посудомойка, новые смесители)
Комфортный режим без отказа от привычек Не всегда подходит для старых систем водоснабжения
Снижение расхода горячей воды — экономия электричества/газа Нужен контроль за бытовыми привычками

FAQ

Какой способ экономии даёт максимальный эффект?
Чаще всего — устранение протечек. Один неисправный унитаз расходует за сутки больше, чем вся семья за месяц.

Что выгоднее: душ или ванна?
Душ почти всегда экономичнее. 10 минут — около 80 литров, тогда как ванна начинается со 100-150 литров.

Сколько стиральная машина тратит воды?
Современные модели расходуют от 40 до 60 литров за цикл, старые — до 80 литров. Чем новее техника, тем экономичнее программы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалисты заявили, что в туалете не стоит держать коврик, швабру и полку с запасами сегодня в 0:47
Эти три вещи превращают туалет в рассадник бактерий – проверьте прямо сегодня

Некоторые привычные вещи в туалете незаметно портят воздух, собирают бактерии и вызывают запахи. Узнайте, что именно лучше убрать из санузла навсегда.

Читать полностью » Согласно приметам старые тряпки и битая посуда высасывают деньги из семьи сегодня в 0:45
Этот предмет на кухне блокирует деньги: проверьте, не лежит ли он у вас на виду

Незаметный предмет на кухне может нарушать энергетику дома и даже мешать финансовому благополучию. Проверьте, есть ли он у вас — и чем его лучше заменить.

Читать полностью » Развешивать бельё в квартире, чтобы избежать запаха и духоты стоит в проветриваемой комнате сегодня в 0:38
Почему в квартире душно после стирки: хозяйки нашли идеальное место для белья

Правильное место для сушки белья помогает избежать запаха сырости и духоты в квартире. Разбираем лучшие способы размещения белья дома.

Читать полностью » Зеркало, святыню и вещи умерших нельзя держать у изголовья кровати сегодня в 0:35
Сон под угрозой: уберите эти вещи из изголовья, если не хотите проблем

Некоторые привычные предметы у изголовья могут вызывать тревогу, мешать сну и даже влиять на самочувствие. Разбираем три запрета, которые лучше не нарушать.

Читать полностью » Обои в изголовье формируют главный акцент спальни — дизайнеры интерьеров вчера в 23:48
Неожиданный приём преобразил спальню за пять минут — теперь гости спрашивают, как это сделала

Обои в изголовье помогают создать акцент, задать настроение спальне и подчеркнуть стиль. Разбираем популярные идеи и способы выбрать рисунок, который подходит именно вашему интерьеру.

Читать полностью » Домовладельцы перечислили способы прочистки лейки и усиления напора душа вчера в 22:47
Старый душ заработает как новый: простой способ усилить струю без замены

Духовка льёт слабо? Простые способы вернуть сильный напор без замены сантехники — от прочистки лейки до маленьких хитростей с давлением.

Читать полностью » Садоводы перечислили топ-7 самых вредных подкормок для комнатных растений вчера в 22:43
Ваши цветы чахнут? Возможно, вы подкармливаете их смертельно опасными средствами

Даже самые безобидные удобрения могут оказаться смертельно опасными для комнатных цветов. Какие подкормки лучше обходить стороной, чтобы не погубить растение?

Читать полностью » Учёные объяснили, почему пластиковую посуду опасно мыть в посудомойке: риск накопления микропластика в мозге вчера в 22:40
Неожиданный источник микропластика в организме: оказывается, дело в посудомойке

Новые исследования показали, что привычка класть пластиковую посуду в посудомойку может быть опаснее, чем кажется. Учёные объяснили, что именно происходит с пластиком и к чему это приводит.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Снегоуборщики сокращают время уборки участка почти вдвое — эксперт Игорь Романов
Авто и мото
Автомобилисты ускоряют износ моторов из-за экономии на масле — автоэксперт Балабас
Садоводство
Перекись водорода помогает быстро убрать плесень на грунте — цветоводы
Наука
Фекалии игуан становятся источником вспышек сальмонеллёза — эпидемиолог Ричард Милтон
Культура и шоу-бизнес
Бойфренд Карди Би обвиняется в насилии и угрозах в США — данные истца
Красота и здоровье
Льняное масло и семена чиа — растительные источники омега-3 для поддержания здоровья — Татьяна Солнцев
Спорт и фитнес
Поза Дерева улучшает координацию движений и баланс — врачи-реабилитологи
Питомцы
Осенью собаки теряют тепло быстрее, чем кажется владельцам — ветеринары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet