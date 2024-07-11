Врач-терапевт Юлия Чехонина порекомендовала в жару пить столовые минеральные воды, слабо заваренный чай, домашние лимонады без сахара, кисломолочные напитки и квас с низким содержанием сахара. Это помогает поддерживать водно-электролитный баланс и утолять жажду, сообщает Газета.Ру.
Важно не путать столовые минеральные воды с лечебными, которые используются по назначению врача. Кисломолочные напитки, такие как кефир и питьевой йогурт, также хороши для утоления жажды и частичного утоления голода.
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