Врач Татьяна Залетова подчеркнула, что у здорового человека отеки после употребления воды являются временным явлением и не должны вызывать тревоги. Отеки могут возникнуть, если человек внезапно увеличивает потребление воды из-за жары, но это обычно быстро проходит, так как организм адаптируется и начинает своевременно выводить лишнюю жидкость.
Постоянные отеки могут быть признаком патологий, таких как проблемы с почками, сердцем, венами или лимфатической системой.
Важно употреблять достаточное количество воды ежедневно — около двух литров в обычную погоду и до трех-четырех литров в жару, чтобы избежать обезвоживания и сгущения крови.
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