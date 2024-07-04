Врач Татьяна Залетова подчеркнула, что у здорового человека отеки после употребления воды являются временным явлением и не должны вызывать тревоги. Отеки могут возникнуть, если человек внезапно увеличивает потребление воды из-за жары, но это обычно быстро проходит, так как организм адаптируется и начинает своевременно выводить лишнюю жидкость.

Постоянные отеки могут быть признаком патологий, таких как проблемы с почками, сердцем, венами или лимфатической системой.

Важно употреблять достаточное количество воды ежедневно — около двух литров в обычную погоду и до трех-четырех литров в жару, чтобы избежать обезвоживания и сгущения крови.

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