Диетолог София Кованова порекомендовала утолять жажду в жаркую погоду при помощи питьевой воды, включая минеральную, кваса, кефира и смузи. Квас помогает восполнить дефицит витаминов группы B, а вода с лимоном обогащает организм витамином C, сообщает News.Ru.
Минеральные воды, такие как "Ессентуки" или "Боржоми", улучшают баланс кальция, магния и фосфора. Кефир и айран насыщают организм белком, а смузи с красными ягодами содержат ресвератрол, который эффективен как антиоксидант.
Это особенно важно, учитывая, что 2 июля в Москве была зафиксирована рекордная температура в +31 градус, самая высокая с 1949 года.
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