Диетолог Татьяна Залетова подчеркнула важность баланса между потреблением калорий и воды. Она порекомендовала употреблять по миллилитру воды на каждую килокалорию, потребляемую с пищей.
Для городского жителя с низкой физической активностью, потребление воды составляет полтора-два литра в день, основываясь на потреблении от 1500 до 2000 калорий. Залетова также отметила, что при увеличении физической нагрузки или наличии развитой мышечной массы увеличивается потребность организма в воде.
Врач подчеркнула, что необходимо учитывать не только жидкость, выпиваемую напрямую, но и содержание калорий в напитках, таких как соки или молоко. В таких случаях рекомендуется употреблять 0,75 миллилитра воды на одну жидкую килокалорию.
Относительно популярных напитков, таких как кофе и чай, Залетова предупредила, что из-за содержания кофеина они могут вызывать мочегонный эффект и обезвоживать организм. Она обратила внимание на то, что исключительное потребление кофе и чая без достаточного количества чистой воды может привести к обезвоживанию организма, увеличению вязкости крови и повышенному риску тромбообразования.
Фото: commons.wikimedia.org/JJ Harrison (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Инсайдер Минг-Чи Куо: у наушников Apple AirPods может появиться свой аналог Face ID
В 2026 году Apple планирует выпустить новую версию беспроводных наушников AirPods, оснащенных инфракрасными камерами, аналогичными тем, что используются для функции Face ID на iPhone и iPad.
Общество Молдавии не желает милитаризации страны
Частые военные мероприятия на территории Молдавии могут привести к усилению напряженности в регионе, что вызывает беспокойство в обществе, передал депутат от политической партии "Победа" в парламенте Молдавии Василий Боля через РИА Новости.
Диетолог Соломатина посоветовала избегать готовых салатов с рыбой, мясом и яйцами
Летом особенно опасно употреблять готовые салаты, так как они могут стать причиной серьезных отравлений, включая ботулизм.
"Лаборатория Касперского": в Telegram замечена новая схема кражи криптовалюты
В Telegram появилась новая схема кражи криптовалюты через фишинговых ботов.