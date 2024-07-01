Диетолог Татьяна Залетова подчеркнула важность баланса между потреблением калорий и воды. Она порекомендовала употреблять по миллилитру воды на каждую килокалорию, потребляемую с пищей.

Для городского жителя с низкой физической активностью, потребление воды составляет полтора-два литра в день, основываясь на потреблении от 1500 до 2000 калорий. Залетова также отметила, что при увеличении физической нагрузки или наличии развитой мышечной массы увеличивается потребность организма в воде.

Врач подчеркнула, что необходимо учитывать не только жидкость, выпиваемую напрямую, но и содержание калорий в напитках, таких как соки или молоко. В таких случаях рекомендуется употреблять 0,75 миллилитра воды на одну жидкую килокалорию.

Относительно популярных напитков, таких как кофе и чай, Залетова предупредила, что из-за содержания кофеина они могут вызывать мочегонный эффект и обезвоживать организм. Она обратила внимание на то, что исключительное потребление кофе и чая без достаточного количества чистой воды может привести к обезвоживанию организма, увеличению вязкости крови и повышенному риску тромбообразования.

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