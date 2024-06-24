Диетолог Юлия Чехонина объяснила, что в жару полезно пить минеральную воду, так как она помогает восполнить запасы электролитов, таких как магний и калий, которые теряются при интенсивном потоотделении. Это предотвращает ухудшение самочувствия, слабость и мышечные спазмы.

Также диетолог порекомендовала домашний лимонад, несладкие компоты и морсы, которые обеспечивают организм необходимыми минеральными веществами.

Врач также отметила пользу кисломолочных напитков (кефир, айран, тан, жарма и другие) за их положительное влияние на кишечную микробиоту благодаря содержащимся в них молочнокислым бактериям.

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