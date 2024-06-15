Врач Андрей Поздняков предупредил, что во время жары чрезмерное употребление чистой воды может быть вредным. Избыток воды способствует потере необходимых организму электролитов, таких как соли, что может привести к гипонатриемии — состоянию с пониженным уровнем натрия в крови, вызывающему слабость, дурноту и обмороки.

Вместо чрезмерного потребления чистой воды рекомендуется пить минеральную воду, которая помогает восполнить электролиты. Также важно соблюдать другие меры предосторожности в жару, такие как ограничение времени на солнце, использование головных уборов, солнцезащитных средств, избегание резких температурных перепадов и предпочтение легкой пищи.

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