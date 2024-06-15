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Врач Поздняков: чрезмерное употребление чистой воды в жару может быть вредным
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:22

Врач Поздняков: чрезмерное употребление чистой воды в жару может быть вредным

Врач Андрей Поздняков предупредил, что во время жары чрезмерное употребление чистой воды может быть вредным. Избыток воды способствует потере необходимых организму электролитов, таких как соли, что может привести к гипонатриемии — состоянию с пониженным уровнем натрия в крови, вызывающему слабость, дурноту и обмороки.

Вместо чрезмерного потребления чистой воды рекомендуется пить минеральную воду, которая помогает восполнить электролиты. Также важно соблюдать другие меры предосторожности в жару, такие как ограничение времени на солнце, использование головных уборов, солнцезащитных средств, избегание резких температурных перепадов и предпочтение легкой пищи.

Фото: commons.wikimedia.org/Noah Wulf (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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