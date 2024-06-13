Вода помогает ускорять метаболизм, улучшать качество кожи и поддерживать работу организма. Добавление в воду фруктов, специй или других продуктов позволяет усилить её полезные свойства, сообщает Вечерняя Москва.
Диетолог Ирина Писарева порекомендовала использовать в качестве добавок лимон для антиоксидантного эффекта и насыщения витамином C, куркуму для стимуляции иммунитета и противовоспалительного действия, а также хлорофилл для детоксикации и очищения организма. Выбор добавок должен основываться на желаемом эффекте для усиления полезности воды.
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