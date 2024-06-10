Ученые Псковского государственного университета совместно с Московским госуниверситетом разработали уникальные устройства для мониторинга загрязнений водоемов. Эта разработка проходила в рамках программы "Приоритет 2030" и включает в себя три типа приборов: лабораторный, мобильный и полевой.

Все приборы основаны на измерении флуоресценции хлорофилла, что позволяет оперативно обнаруживать изменения в активности фитопланктона и реагировать на загрязнения, в том числе от гербицидов. В этом году планируется начать серийное производство этих устройств, и уже имеются заказы от российских лабораторий, сообщает ТАСС.

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