Американские ученые из Притцкеровской школы молекулярной инженерии Чикагского университета разработали новый метод добычи лития из воды, исследование опубликовано в журнале Nature Communications. Этот метод позволяет извлекать литий из морской воды, грунтовых вод и даже отходов нефтегазовой промышленности, что является экологичной альтернативой традиционным методам извлечения из руд.

В основе метода лежит использование кристаллических решеток оливина-железо фосфата, которые эффективно поглощают литий из разбавленных растворов. Результаты исследования показали, что размер частиц фосфата железа важен для чистоты извлеченного лития, что ставит задачу оптимизации размера частиц для коммерческого применения этой технологии.

Фото: commons.wikimedia.org/JJ Harrison (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)