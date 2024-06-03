Кардиолог Грант Шехян предупредил, что уменьшение употребления воды не помогает бороться с отеками, вызванными некоторыми патологиями, включая сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с венами, почками, обменом веществ или эндокринными нарушениями.

Отеки могут быть симптомом серьёзных заболеваний, таких как ишемия, гипертония, варикоз, гипотериоз или печёночные нарушения. Шехян подчеркнул, что важно проконсультироваться со специалистом для определения точной причины отеков, а не заниматься самолечением.

Фото: commons.wikimedia.org/Benreis (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)