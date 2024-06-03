Кардиолог Грант Шехян предупредил, что уменьшение употребления воды не помогает бороться с отеками, вызванными некоторыми патологиями, включая сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с венами, почками, обменом веществ или эндокринными нарушениями.
Отеки могут быть симптомом серьёзных заболеваний, таких как ишемия, гипертония, варикоз, гипотериоз или печёночные нарушения. Шехян подчеркнул, что важно проконсультироваться со специалистом для определения точной причины отеков, а не заниматься самолечением.
Фото: commons.wikimedia.org/Benreis (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
В Казахстане возбуждено дело об угрозах адвокату экс-министра Бишимбаева
Полиция Казахстана возбудила уголовное дело по факту угроз в адрес адвоката осуждённого экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева, Ерлана Газымжанова. Об этом пишет портал Orda.kz со ссылкой на данные МВД страны.
Посол Софинский: Шейнбаум нацелена на конструктив с Москвой
Кремль выражает готовность развивать конструктивные отношения с новым правительством Мексики после выборов, заявил посол Николай Софинский РИА Новости. Софинский отметил, что РФ открыта к сотрудничеству с любым правительством, избранным мексиканцами.
Немецкий инвестор Ральф Новак осуждён на пять лет колонии за хищение 52,4% акций BelkaCar
Инвестора Ральфа Новака приговорили к 5 годам в тюрьме за хищение боле чем 50% акций у каршеринговой организации BelkaCar. Спустя несколько лет другой акционер Борис Зимин также оказался участников дела о воровстве и заочно уже осуждён.
Автоэксперт Мигаль: автомобили необходимо покупать только через официальных дистрибьюторов
Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль предупредил о рисках, связанных с покупкой неофициально ввезенных автомобилей.