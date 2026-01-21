Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 15:13

Бекон стал хрустящим по всей длине — один "странный" шаг в начале решает всё

Бекон рекомендуют начинать жарить с тонким слоем воды в сковороде — The Kitchn

Бекон на сковороде часто превращается в лотерею: края уже ломкие, а жир местами остаётся жевательным, да ещё и масло норовит брызнуть в самый неподходящий момент. Можно запекать в духовке, но не всегда хочется её включать ради пары полосок. Есть простой приём, который делает прожарку ровнее и заметно спокойнее для повара. Об этом сообщает The Kitchn.

Вода на старте — зачем она вообще нужна

Суть хака в том, чтобы начать готовку не на сухой раскалённой сковороде, а с тонким слоем воды. В видео America's Test Kitchen этот подход объясняют тем, что вода помогает мягче вытопить жир. Пока в сковороде есть влага, температура держится более стабильной и не даёт появляться "злым" перегретым точкам, где бекон мгновенно темнеет, а рядом ещё едва греется. Когда вода постепенно испаряется, у полосок уже успевает выделиться достаточно жира, и дальше они спокойно доходят до нужной хрусткости.

По впечатлениям автора The Kitchn, именно этот первый этап решает привычную проблему с неравномерной текстурой: вместо сочетания пересушенных краёв и сыроватых участков жир вытапливается равномернее, а поверхность становится хрустящей по всей длине.

Как повторить метод дома

Техника максимально будничная и не требует особых навыков — важно лишь не торопиться и дождаться, пока вода уйдёт.

  1. Выложите полоски бекона в сковороду и добавьте примерно ¼ стакана воды — ровно столько, чтобы полностью покрыть дно.
  2. Готовьте на средне-сильном огне, доведя воду до лёгкого кипения, и продолжайте, пока она не испарится, переворачивая полоски по мере необходимости.
  3. Когда воды уже нет, уменьшите огонь до среднего и доведите бекон до желаемой степени хруста.

Этот способ удобен ещё и тем, что вам обычно не приходится бесконечно "дежурить" у плиты: вода выравнивает нагрев, поэтому полоски подрумяниваются спокойнее, а переворачивать их нужно реже. Как бонус — меньше шансов обжечься из-за резких брызг.

Как понять, когда пора снимать, и можно ли готовить сразу много

Если нравится более мягкий, чуть жевательный бекон, ориентир простой: в конце готовки появляются небольшие пузырьки и слышно тихое шипение — это сигнал, что можно снимать. Если же хочется более хрустящий результат, стоит подождать, пока пузырьки станут совсем мелкими, будто поверхность слегка "пенится", а шипение становится едва заметным.

Метод подходит и для большой партии: в материале отмечается, что можно приготовить целый фунт бекона в одной сковороде, уложив полоски в два слоя и добавив уже целую чашку воды. В итоге получается вариант без лишней суеты — с ровной прожаркой и понятными ориентирами по текстуре, что особенно кстати для завтраков и бранчей.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

