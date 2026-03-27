Девушка умывает лицо
Девушка умывает лицо
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 11:41

Финал сухой кожи: как нейтрализовать агрессивную среду крана и вернуть лицу естественный блеск

Качество водопроводной воды играет критическую роль в поддержании здоровья эпидермиса, напрямую влияя на его защитные функции и эстетический вид. Избыточная минерализация, содержание хлора, а также экстремальные температурные режимы провоцируют хроническую дегидратацию, тусклость и разрушение липидного слоя. Эксперты подчеркивают, что систематическое воздействие агрессивной водной среды требует пересмотра привычек ежедневного домашнего ухода. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Косметолог Василина Миронова отмечает, что жесткость воды обусловлена высокой концентрацией солей кальция и магния, препятствующих нормальному функционированию барьерных систем кожи.

"Жесткая вода содержит большое количество минералов, таких как кальций и магний, которые могут оставлять на коже тонкую пленку. Эта пленка нарушает естественный барьер, что приводит к потере влаги, сухости и ощущению стянутости. Также могут появляться раздражение, зуд, тусклый цвет лица. Минералы способны вступать в реакцию с кожным жиром, что приводит к закупорке пор и появлению комедонов, а у людей с акне может усиливаться воспаление", — пояснила Василина Миронова.

По мнению специалиста, использование фильтров для глубокой очистки воды от хлорных соединений значительно снижает риск возникновения микроповреждений и аллергических реакций. Эксперт рекомендует отдавать предпочтение умеренно теплой воде, так как чрезмерно горячие или ледяные потоки провоцируют сосудистые изменения и нарушение pH-баланса. Согласно позиции Мироновой, регулярная нейтрализация негативного влияния водопроводной воды возможна лишь при комплексном подходе, сочетающем использование мягких очищающих составов и последующее интенсивное восстановление гидролипидной мантии средствами с физиологическим уровнем pH.

Автор Марина Кравцова
Марина Кравцова — врач-косметолог, дерматолог (КГМУ, Сеченовский университет) с 12-летним стажем. Эксперт по антивозрастной терапии и здоровью кожи.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

