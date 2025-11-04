Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Планета-изгой Cha 1107 в процессе формирования
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 16:26

Экзопланеты играют в химию: как планеты рождают воду под давлением, делая их пригодными для жизни

Субнептуны в системе TOI-270 производят воду через внутренние химические реакции

Одной из самых интригующих загадок в изучении экзопланет остаются миры-океаны, особенно те, что вращаются опасно близко к своим звёздам. Согласно общепринятым моделям, они просто не могли сформироваться такими "влажными" на своих текущих орбитах. Однако новое исследование предлагает неожиданное решение: оказывается, планеты способны самостоятельно производить колоссальные объёмы воды в своих недрах.

Откуда взялись "водные миры"?

В системе красного карлика TOI-270, расположенной в 73 световых годах от нас, астрономы обнаружили три экзопланеты. Особый интерес представляют две из них — так называемые субнептуны. Эти планеты, также известные как газовые карлики или мини-нептуны, в несколько раз массивнее Земли. Их структура предполагает наличие твёрдого ядра, окружённого мощной атмосферой из водорода и гелия.

Многие из подобных миров, включая TOI-270 c и d, считаются гипотетическими гикеанами — планетами, где под толстой водородной оболочкой скрывается глобальный океан. Парадокс в том, что они находятся гораздо ближе к своей звезде, чем "снеговая линия" — та граница в протопланетном диске, за которой вода может существовать в виде льда и встраиваться в формирующиеся планеты. Рождаться богатыми водой во внутренних, горячих регионах системы они не могли.

Старая гипотеза и новая альтернатива

Долгое время главным объяснением была теория миграции. Согласно ей, субнептуны формируются на холодных задворках своих систем, где много водяного льда, а затем по каким-то причинам начинают дрейфовать внутрь, ближе к звезде. Однако этот сценарий чреват катастрофой — высок риск того, что планета будет попросту поглощена гравитацией своего светила.

Учёные из Аризонского университета и Открытого университета Израиля выдвинули иную, революционную идею. Они предположили, что изначально "сухие" мини-нептуны могут самостоятельно генерировать воду в своих недрах. Чтобы проверить эту гипотезу, они поставили уникальный эксперимент.

Рождение воды в лаборатории

Исследователи поместили образцы распространённых планетарных минералов, таких как оливин, в специальную камеру. Затем они воссоздали условия, царящие на границе между ядром и мантией субнептуна: чудовищное давление до 420 тысяч атмосфер и температуру, превышающую 3600 градусов Цельсия. Атмосферу планеты имитировал чистый водород.

Результат превзошёл все ожидания. Под воздействием экстремальных условий из расплавленных силикатных пород начал активно высвобождаться кислород. Немедленно вступая в реакцию с окружающим водородом, он образовывал воду. Количество новорождённой воды было огромным — до 18% от общей массы вещества в камере. Экстраполировав данные, учёные пришли к выводу, что реальный субнептун может преобразовать в воду почти треть своей массы.

"Мы были поражены масштабами этого процесса. Он способен превратить планету, изначально лишённую значительных запасов воды, в настоящий мир-океан", — отметил ведущий автор исследования.

Это открытие кардинально меняет наше представление об эволюции планет. Субнептуны могут формироваться как "сухие" миры, но в процессе своего существования, благодаря внутренним геохимическим процессам, самостоятельно создавать гигантские резервуары воды. Таким образом, планета-океан — это не исходное состояние, а зрелая стадия развития газового карлика.

А что если…

Если этот механизм универсален, то количество потенциально обитаемых миров в галактике может быть значительно выше. Вода, один из главных кирпичиков жизни, оказывается, может быть не редким привозным товаром, а местным продуктом, который планеты производят самостоятельно.

Три факта о системе TOI-270

  1. Все три планеты в системе TOI-270 расположены к своей звезде ближе, чем Меркурий к Солнцу, что делает их маловероятными кандидатами на обитаемость в привычном нам понимании.

  2. Возраст звезды TOI-270 оценивается как минимум в миллиард лет, а это значит, что у её планет было достаточно времени, чтобы пройти полный цикл геохимической эволюции и, возможно, развить глобальные океаны.

  3. Система TOI-270 является одной из наиболее удобных для изучения благодаря относительной близости к Земле и тому, что планеты регулярно проходят по диску своей звезды, что позволяет детально анализировать их атмосферы.

Исторический контекст

Поиск и изучение экзопланет переживает настоящую революцию. Если всего три десятилетия назад сами экзопланеты были диковинкой, то сегодня фокис сместился на анализ их состава и потенциальной пригодности для жизни. Открытие механизма самостоятельного производства воды на субнептунах — это часть более масштабного тренда, в рамках которого учёные постепенно отказываются от жёстких шаблонов и начинают рассматривать планетарные системы как динамичные и многообразные миры с собственной, подчас неожиданной, химической эволюцией.

