Уверенность в качестве воды из скважины рухнула: проверки выявили необратимые изменения в регионах

Почти 6 миллионов человек в России в 2025 году пили воду не из трубы, а из колодцев, скважин и родников. Это около 4% населения, и цифра заметно ниже среднемноголетнего уровня в 8 миллионов. В Роспотребнадзоре снижение связали с тем, что в регионах продолжают строить централизованные системы водоснабжения. Но сама проблема никуда не делась: в ряде территорий вода из таких источников до норм не дотягивает уже по двум фронтам — химическому и микробиологическому.

Нецентрализованное водоснабжение

К нецентрализованному водоснабжению относят колодцы, скважины и родники. Именно такими источниками в 2025 году пользовались почти 6 миллионов человек, или 4% населения страны. Для сравнения, среднемноголетний уровень здесь выше — около 8 миллионов.

В Роспотребнадзоре объяснили снижение тем, что в регионах строят централизованные системы подачи воды. За счёт этого часть людей уходит от колодцев и скважин к водопроводу. Но там, где переход затянулся, люди по-прежнему зависят от местных источников и их состояния.

Если вода идёт не по сети, проверка ложится на местные службы и владельцев источников. Тут уже не отделаться фразой "вроде чистая", потому что в колодце или скважине проблема может сидеть глубже. Вода меняется после дождей, паводков и даже после обычных хозяйственных работ рядом.

Где вода чаще не проходит проверку

По санитарно-химическим показателям хуже всего ситуация сложилась в Коми — 73% проб не соответствовали нормам. Далее идут Томская область с 69%, Калининградская область с 64%, Новосибирская область с 62% и Новгородская область с 54%. Речь идёт о жёсткости, железе и других примесях природного или техногенного происхождения.

По микробиологическим показателям список тоже получился тревожный. В Еврейской автономной области не прошли проверку 74% проб, в Тульской области — 57%, в Ярославской и Нижегородской областях — по 48%, а во Владимирской области — 46%. Здесь уже речь о болезнетворных бактериях, а это совсем другой уровень риска.

Такие цифры показывают простую вещь: источник может выглядеть нормально, но лаборатория думает иначе. Жёсткость, железо и микрофлора не видны глазами, зато быстро дают о себе знать в быту. Именно поэтому в вопросах чистоты и воды одной интуиции мало, нужна проверка.

Особенно внимательно к этому относятся в домах, где вода идёт из неглубоких скважин или старых колодцев. После сильных осадков и весеннего подъёма грунтовых вод состав часто меняется быстрее обычного. И если источник не проверяют, неприятный сюрприз может прийти без предупреждения.

Централизованная вода и регионы

Качественной питьевой водой из централизованных систем в 2025 году были обеспечены почти 90% жителей России. Показатель вырос в 25 регионах, а сильнее всего — в Томской области, где прибавка составила 6,5 процентных пункта, и в Бурятии, где рост достиг 5,2 пункта. Это уже заметное движение в сторону более стабильного водоснабжения.

Централизованная сеть даёт другой уровень контроля. Там проще отслеживать состав воды, состояние труб и санитарные нормы, чем на разрозненных частных источниках. Но пока сети нет, колодец или скважина остаются для многих единственным вариантом.

Именно поэтому разрыв между цифрами по регионам так бросается в глаза. Где-то люди уже получают воду из системы, а где-то по-прежнему зависят от местного источника и его состояния. И тут сухие проценты быстро превращаются в обычную бытовую проблему — от запаха до лишнего железа в чайнике.

Сама статистика показывает, что переход на централизованную подачу идёт, но не везде одинаково быстро. Для одних регионов это уже привычная история, для других — только долгий ремонт и стройка. А пока вода идёт не по трубе, её качество приходится держать под контролем вручную.

"Для семьи важен не только сам факт наличия воды, но и её стабильное качество. Когда люди годами пользуются колодцем или скважиной, они привыкают к вкусу и перестают замечать изменения. А между тем именно состав воды часто меняется первым. Проверка в таких случаях — не формальность, а обычная бытовая страховка". строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Ответы на популярные вопросы

Что такое нецентрализованное водоснабжение?

Это вода из колодцев, скважин и родников, то есть не из общей городской или посёлковой сети. Именно такие источники остаются у миллионов людей.

Почему вода из колодца может не пройти проверку?

Чаще всего мешают жёсткость, железо и другие примеси. Ещё одна проблема — бактерии, которые попадают в источник из почвы или рядом расположенных участков.

Где чаще всего находят нарушения по химическим показателям?

В Коми, Томской, Калининградской, Новосибирской и Новгородской областях. Там доля несоответствующих проб была самой высокой.

Где хуже всего ситуация по бактериям?

В Еврейской автономной области, Тульской, Ярославской, Нижегородской и Владимирской областях. Именно там доля проб с микробиологическими нарушениями оказалась максимальной.

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