Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 9:46

Вода в Тюмени: что стало известно о её качестве после масштабного исследования

В Тюменской области почти 17 тысяч проб воды исследованы за девять месяцев 2025 года

С начала 2025 года в Тюменской области было исследовано более 16 тысяч проб воды, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора. Число проб, не соответствующих установленным нормам, находится на уровне среднемноголетних значений.

О результатах исследований

За девять месяцев текущего года были отобраны и исследованы более 16 тысяч проб воды, в том числе:

  • 6,4 тысячи проб - по санитарно-химическим показателям;

  • 8,8 тысячи проб - по микробиологическим показателям.

Также проводились исследования на паразитологические и радиологические показатели воды.

Причины несоответствия нормам

Основной причиной несоответствия химического состава воды нормам является избыточное содержание природных элементов, таких как железо и марганец. Эти элементы часто встречаются в водных ресурсах региона, что влияет на качество питьевой воды.

Увеличение объемов концессионного соглашения

Кроме того, ранее сообщалось, что правительство Тюменской области решило в два раза увеличить объем концессионного соглашения с ООО "Тюмень Водоканал". Это позволит улучшить качество воды в регионе. Все соглашения будут заключены на срок 49 лет и направлены на масштабные реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в муниципалитетах.

