Счетчики под угрозой: почему жителям Тюмени требуют пройти поверку и что будет, если не выполнить

Жители Тюмени начали получать извещения с требованием пройти поверку приборов учета воды. Эти уведомления ссылаются на некую метрологическую службу, которая указывает на необходимость выполнения поверки в установленный срок. В противном случае, по утверждению службы, будет увеличена плата за коммунальные услуги.

Что говорится в извещениях?

Извещения содержат информацию о том, что поверка приборов учета воды должна проходить каждые четыре-шесть лет в зависимости от модели устройства. Важно отметить, что срок поверки можно найти в нескольких источниках:

"Поверка счетчиков воды проводится каждые четыре — шесть лет в зависимости от модели прибора. "Информация о сроке поверки указана в паспортах приборов учета, в квитанциях ТРИЦ, а также ее можно уточнить в информационно-справочной службе Тюменского водоканала", — сообщили в мэрии.

Что делать, если возникли сомнения?

Если у жителей Тюмени возникают вопросы относительно законности извещений, они могут обратиться в информационно-справочную службу Тюменского водоканала.