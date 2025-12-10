Недра планет становятся фабриками воды: глубокие слои запускают реакцию, формирующую целые океаны

Учёные нашли новый способ объяснить, почему некоторые экзопланеты обладают огромными запасами воды. Оказалось, что им не нужно получать её извне — они могут производить воду самостоятельно. Эксперименты показали, что химические реакции внутри планет способны превращать минералы в воду при воздействии водорода и экстремальных температур. Это открытие может изменить представление о происхождении воды не только на других мирах, но и на Земле. Об этом сообщает Science News.

Как планеты создают воду без внешних источников

В лабораторных условиях исследователи воспроизвели процессы, происходящие в недрах некоторых экзопланет. Они воздействовали на минерал оливин — распространённый в мантии планет — высокоэнергетическими лазерами в присутствии водорода. При этом водород отделял от оливина атомы кислорода, которые соединялись с ним и образовывали воду. Результаты эксперимента подтверждают: вода может возникать в глубинах планет естественным образом, без участия внешних источников вроде комет или ледяных тел.

"Камня не осталось. Всё, что у меня было, — это металл и вода", — рассказал планетолог Харрисон Хорн из Ливерморской национальной лаборатории в Калифорнии.

По словам учёных, результаты помогают объяснить, почему богатые водой экзопланеты часто находятся близко к своим звёздам, где вода должна испаряться. Это также проливает свет на то, как формировалась вода на Марсе и других телах Солнечной системы, где ранее считалось, что её источник — внешние поставки из ледяных областей.

Эксперимент, изменивший представление о водных мирах

Чтобы проверить гипотезу, исследователи использовали "ячейку с алмазными наковальнями" — миниатюрный контейнер, выдерживающий экстремальное давление. В нём образцы минералов подвергались нагреву мощными лазерными импульсами. Этот метод позволил смоделировать условия, существующие на границе между твёрдым ядром и водородной атмосферой планеты.

Основная трудность состояла в том, что горячий водород разрушал алмазные стенки. Чтобы избежать этого, эксперимент проводили с микросекундными импульсами, а не непрерывным нагревом. После нескольких неудачных попыток учёные всё же достигли стабильного результата: около 18 % массы образца превратилось в воду. Это превышало прогнозы в десятки раз.

"Мы говорим о большом количестве воды — в тысячи раз большем, чем ожидалось для Земли, если бы у нас был толстый слой водородной атмосферы", — отметил геофизик Дэн Шим из Университета штата Аризона.

Вода как следствие химических реакций

Процесс образования воды может происходить на границе между каменистой мантией планеты и её газообразной оболочкой. При высоких давлениях и температурах атомы водорода проникают в минералы и вытесняют кислород, который затем образует молекулы H₂O.

Учёные рассчитали, что содержание воды на таких планетах может достигать 5-28 % от их массы. Это делает их "океаническими мирами", где под плотной атмосферой водорода скрываются глобальные океаны глубиной в тысячи километров. В некоторых случаях формируются "гичейны" — планеты, у которых океан покрыт толстым слоем газов.

По мнению авторов, такие миры не представляют собой отдельные типы планет, а являются стадиями одного процесса. Их отличие определяется количеством водорода, температурой и расстоянием до звезды.

"Эти планеты связаны между собой, как родственники — они принадлежат к одной эволюционной ветви", — пояснил Дэн Шим.

Возможные последствия для понимания происхождения воды

Открытие проливает свет на давнюю загадку — происхождение земной воды. На ранней Земле могли существовать аналогичные реакции между водородом и породами мантии. Тогда атмосфера была более плотной и богата водородом, что создавало подходящие условия для синтеза воды внутри планеты.

Гипотеза подтверждается анализом древних алмазов, в которых обнаружены микроскопические пузырьки воды. Их химический состав отличается от состава океанов, что указывает на разные источники происхождения. Возможно, часть воды образовалась на самой Земле, а часть была доставлена кометами и астероидами из внешней Солнечной системы.

Как это открытие связано с поиском жизни

Понимание процессов образования воды критично для астробиологии. Вода — основа всех известных форм жизни, и её наличие является ключевым критерием для поиска обитаемых миров. Если планеты способны генерировать воду самостоятельно, значит, количество потенциально пригодных для жизни тел во Вселенной гораздо больше, чем считалось ранее.

Этот вывод имеет и практическое значение: зная, какие химические процессы способствуют образованию воды, можно точнее определять состав атмосфер экзопланет по спектральным данным. Это позволит телескопам нового поколения, таким как "Джеймс Уэбб", точнее различать миры с океанами и без них.

Плюсы и минусы нового открытия

Исследование имеет колоссальное значение для науки, но также вызывает новые вопросы, требующие проверки и уточнения.

Плюсы:

Подтверждает возможность естественного образования воды без внешних источников.

Помогает понять эволюцию планет и происхождение земной воды.

Даёт новые ориентиры для поиска потенциально обитаемых миров.

Расширяет представление о химических процессах в мантиях планет.

Минусы:

Экспериментальные условия трудно воссоздать с точностью к планетным масштабам.

Реакции могут зависеть от многих факторов — состава породы, температуры, гравитации.

Не исключено, что механизм работает только для планет определённого типа.

Популярные вопросы о производстве воды на планетах

Может ли Земля производить воду сама?

Возможно, да. Учёные считают, что часть воды на Земле могла образоваться в результате реакций между водородом и минералами на ранних стадиях формирования планеты. Почему это важно для астрономии?

Это открытие помогает понять, как формируются водные запасы на планетах и где стоит искать жизнь за пределами Земли. Какие планеты могут производить воду?

Вероятнее всего, это каменистые миры с плотной водородной атмосферой и высокой температурой на границе мантии и газовой оболочки. Можно ли применить этот механизм на практике?

В теории да — такие процессы могут лечь в основу технологий синтеза воды в экстремальных условиях, например, при освоении других планет.

Земля и экзопланеты: общие закономерности

Открытие не только объясняет происхождение воды на других планетах, но и помогает взглянуть на собственную планету под новым углом. Глобальные изменения климата, рост потребления ресурсов и нехватка пресной воды делают понимание водных циклов особенно актуальным. Недавний отчёт показал, что мировое потребление пресной воды выросло на четверть за двадцать лет. Исследования космической химии могут помочь в поиске новых технологий для сохранения и регенерации водных ресурсов на Земле.