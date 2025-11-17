Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Аквафитнес
Аквафитнес
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 3:10

Делала эти движения у бассейна — и джинсы снова застегнулись легко

Движения в воде повышают выработку эндорфинов — нейрофизиологи

Лето — отличное время, чтобы совместить отдых и заботу о теле. Вместо привычных залов и гантелей попробуйте лёгкий фитнес у воды: два упражнения с водной лапшой помогут проработать мышцы пресса и сжечь лишний жир. Главное преимущество — вы тренируетесь мягко и с удовольствием, а после можно сразу освежиться в бассейне.

Тренировка у бассейна

Аква-фитнес давно перестал быть просто забавой для отдыхающих. Вода снижает нагрузку на суставы, но при этом даёт сопротивление, благодаря чему мышцы работают активнее. Даже короткая тренировка может стать мощным стимулом для вашего метаболизма.

Упражнение 1. Noodle Paddler — гребля для пресса

Для этого движения понадобится обычная аква-лапша или свернутое полотенце.

  1. Сядьте на пол, согните колени, стопы поставьте на пол.

  2. Возьмите лапшу обеими руками чуть шире плеч, руки вытянуты перед грудью.

  3. Откиньтесь немного назад, напрягая пресс.

  4. Поверните корпус и опустите лапшу к левому бедру.

  5. Вернитесь в центр и повторите движение в другую сторону.

Выполняйте по 12 повторений в каждую сторону, делая 3 подхода. Если хотите увеличить нагрузку, поднимите стопы от пола. Это активирует глубокие мышцы живота и повысит устойчивость.

Упражнение 2. Noodle Crunch — вертикальные скручивания

Это движение помогает укрепить пресс и улучшить баланс.

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

  2. Поднимите правую руку вверх, держа лапшу ладонью внутрь. Левая рука — на бедре.

  3. Напрягите мышцы живота и одновременно опустите лапшу вниз, поднимая правое колено вверх.

  4. Сведите колено и лапшу, словно делаете "воздушное" скручивание.

  5. Медленно вернитесь в исходное положение, не касаясь пола ногой.

Повторите 12 раз на одну сторону, затем смените руку и ногу. Сделайте 3 подхода на каждую.

Советы шаг за шагом

  • Выполняйте упражнения утром или вечером, когда жара спадает.

  • Между подходами делайте короткий перерыв — около 30 секунд.

  • Если вода рядом, после тренировки погрузитесь в бассейн — это поможет расслабить мышцы.

  • При желании используйте водные гантели для увеличения сопротивления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять движения слишком быстро.

  • Последствие: снижается эффективность, повышается риск травмы.

  • Альтернатива: работать медленно, концентрируясь на сокращении пресса.

  • Ошибка: забывать про дыхание.

  • Последствие: головокружение и потеря контроля над движениями.

  • Альтернатива: выдыхайте при усилии, вдыхайте при возвращении в исходное положение.

А что если нет бассейна?

Упражнения можно выполнять и дома. Замените аква-лапшу полотенцем или гимнастической палкой, а вместо воды используйте коврик для йоги. Главное — соблюдать технику и не спешить.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • не требует специального оборудования;

  • щадит суставы;

  • подходит для людей с любым уровнем подготовки;

  • укрепляет пресс и поясницу;

  • улучшает осанку.

Минусы:

  • не заменяет полноценные кардиотренировки;

  • требует регулярности для заметного эффекта.

FAQ

Как часто выполнять упражнения?
2-3 раза в неделю достаточно, чтобы заметить первые результаты через месяц.

Сколько длится тренировка?
Полный комплекс занимает около 15 минут.

Что лучше — вода или зал?
Аква-фитнес безопаснее для суставов и даёт лёгкий массажный эффект, но зал позволяет точнее дозировать нагрузку.

Мифы и правда

  • Миф: чтобы убрать живот, нужно качать пресс каждый день.
  • Правда: мышцы нуждаются в восстановлении, поэтому тренируйтесь через день.
  • Миф: упражнения в воде неэффективны.
  • Правда: сопротивление воды увеличивает нагрузку и делает движения полезнее, чем кажется.
  • Миф: без оборудования не получится результата.
  • Правда: собственный вес тела и простые предметы вроде аква-лапши вполне справляются с задачей.

3 интересных факта

  • Вода увеличивает сопротивление движению примерно в 12 раз по сравнению с воздухом.

  • Аква-фитнес помогает сжечь до 400 калорий за полчаса.

  • Даже короткие тренировки повышают уровень эндорфинов и улучшают сон.

Исторический контекст

Идея водных тренировок появилась ещё в Древнем Риме: солдаты занимались в термах для укрепления тела без травм. В XX веке японские реабилитологи возродили методику, а позже она стала популярной среди спортсменов и фитнес-инструкторов по всему миру. Сегодня аква-фитнес — один из самых доступных способов поддерживать форму летом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как проработать верхний пресс: эффективные упражнения для сушки — фитнес-эксперт Петров вчера в 22:26
Пресс как у моделей? Вот как я проработал верхний пресс с минимальными усилиями

Узнайте, как эффективно проработать «верхний» пресс с помощью простых упражнений для дома и зала.

Читать полностью » Как выбрать снаряжение для плавания брассом: что взять в бассейн — инструктор по плаванию Павлова вчера в 21:26
Техника брасса, которая сделала меня быстрее в воде: вот что я сделала для идеальных движений

Узнайте, как синхронизировать движения рук и ног при плавании брассом для повышения скорости и минимизации усталости.

Читать полностью » Как выбрать фитбол для тренировки: советы по размеру мяча — фитнес-консультант Иванова вчера в 20:27
Идеальный шар для прекрасной фигуры — выбрала фитбол для спины, ног и пресс

Узнайте, как фитбол помогает проработать все группы мышц, улучшить координацию и ускорить процесс похудения.

Читать полностью » Расчёт женского пульса уточнён — мнение кардиолога Марты Гулати вчера в 19:10
Считала пульс по-старому — зря старалась все эти годы, теперь делаю иначе

Новая формула для женщин меняет привычные представления о тренировках и рисках для сердца — цифры могут рассказать больше, чем кажется.

Читать полностью » Выпады укрепляют мышцы ног и ягодиц при регулярных занятиях — врачи вчера в 18:10
Раньше мучилась с растяжкой, теперь делаю одно упражнение — и спина не болит

Простое, но мощное упражнение, которое поможет подтянуть ноги и ягодицы перед летними праздниками. Главное — техника и ритм.

Читать полностью » Ванесса Миннило практикует Hot-body hop каждый день — тренер Эрин Курдила вчера в 17:10
Нашла простой способ убрать живот без спортзала — делюсь секретом

Фитнес-рутина телеведущей Ванессы Миннило вдохновляет тысячи женщин. Узнай, как одно упражнение помогло ей достичь безупречной формы и уверенности в себе.

Читать полностью » Регулярная йога с весом снижает уровень тревожности — психологи вчера в 16:10
Достала старый коврик для йоги — теперь мышцы подтянуты, а стресс ушёл за неделю

Узнай, как одно простое упражнение из йоги помогает расслабиться, обрести баланс и быстро укрепить тело без перегрузок.

Читать полностью » Метод пилатеса улучшает осанку и снимает напряжение — инструктор Мари Уинсор вчера в 15:10
Делаю одно движение из пилатеса — стала стройнее всего за неделю

Простое упражнение из пилатеса поможет укрепить пресс и улучшить осанку прямо дома — без тренажёров и долгих тренировок.

Читать полностью »

Новости
Наука
Волны мантии срезали кору после распада континентов — специалист по геодинамике Брюн
Питомцы
Зимняя обувь для йорков защищает лапы от повреждений — эксперты по уходу за животными
Авто и мото
Турбомоторы получили ключевые правила ухода — автоэксперт Новиков
Дом
Пригоревшие пятна лучше очищать средствами с активным кислородом
Спорт и фитнес
Упражнение Hippity Hop улучшило баланс тела за неделю — тренер Сара Хейли
Авто и мото
Renault Sandero и Hyundai Getz с пробегом до 250 тыс. км можно купить до 600 тысяч — автоинструктор
Культура и шоу-бизнес
Морган Фриман в 88 лет сохраняет активность через спорт и работу в кино — AARP
Садоводство
Материалы для укрытия компоста помогают поддерживать стабильную температуру зимой — Игорь Ляхов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet