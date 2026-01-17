Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Михаил Волков Опубликована сегодня в 8:50

Открываю квитанцию за воду в 2026 — сумма резко выше: причина не в тарифах, а в одном документе

Повышающий коэффициент не начисляют без счётчика, если есть акт невозможности — эксперт ЖКХ Юнисова

Квитанции за воду в 2026 году для части собственников могут заметно "потяжелеть" — и дело не в росте тарифов, а в правилах расчёта. Если в квартире нет счётчика на холодную воду, начисления будут идти иначе, чем у соседей с приборами учёта. При этом повышенная плата грозит не всем без исключения, а только тем, кто не подтвердил, что установить счётчик действительно нельзя. Об этом сообщает MoneyTimes.

Кому могут применить тройной коэффициент

С нынешнего года для собственников, у которых не установлен счётчик на холодную воду, предусмотрена оплата по тройному нормативу потребления. Однако, как поясняет эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова, повышающий коэффициент применяется не автоматически к каждому случаю отсутствия прибора учёта — важны условия и документы.

"Новые правила затронут тех потребителей, у которых нет индивидуальных приборов учета и отсутствует акт о технической невозможности установки такого прибора учета", — пояснила Юнисова.

То есть "группа риска" — жильцы без счётчика, которые при этом не оформили акт, подтверждающий, что установка невозможна по техническим причинам. Если такого акта нет, считается, что установить прибор можно, а значит начисление будет идти по нормативу с повышающим коэффициентом.

Как это отразится в платежках

Юнисова уточняет, что изменения будут видны прямо в платёжных документах. Там, где ранее применяли повышающий коэффициент 1,5, теперь будет действовать тройной — и именно это может создать ощущение резкого скачка суммы к оплате без очевидных причин.

"Там, где сейчас применяется повышающий коэффициент в полтора, теперь будет применяться повышающий тройной коэффициент", — отметила она.

По смыслу меры это не "штраф" в привычном понимании, а экономический стимул для установки приборов учёта: при наличии счётчика собственник платит по фактическому потреблению, а без него — по нормативу, который дополнительно усиливается коэффициентом.

Что делать, если счётчик поставить нельзя

Если установить прибор учёта действительно невозможно, повышающий коэффициент не применяется, а оплата производится по нормативу. Ключевой момент — невозможность должна быть подтверждена официально, иначе в расчётах будут исходить из того, что техническая возможность есть.

"В случае составления акта о невозможности установить счетчик, потребитель имеет право обратиться в управляющую или в ресурсоснабжающую организацию, если прямой договор на предоставление коммунальных услуг, исполнитель коммунальных услуг определяет техническую невозможность, в отдельных случаях может привлекать экспертную организацию, если в этом есть необходимость", — пояснила Евгения Юнисова.

На практике собственникам важно проверить: установлен ли счётчик, есть ли оформленный акт при его отсутствии, и кто является исполнителем услуги — управляющая компания или ресурсоснабжающая организация при прямом договоре. Если акт не оформлен, начисления будут идти по нормативу с повышающим коэффициентом, и именно поэтому лучше заранее привести документы в порядок, чтобы избежать неприятного сюрприза в квитанции.

