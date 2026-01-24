Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Солнечные блики
Солнечные блики
© https://unsplash.com by Francesco Ungaro is licensed under Free
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 1:04

ООН объявляет "водное банкротство": привычный дефицит оказался слишком мягким словом для новой реальности

Около 70% водоносных горизонтов демонстрируют истощение — UNU-INWEH

Вода всё чаще исчезает не из-за "плохого сезона", а потому что её стало меньше в самом запасе. Реки, озёра и подземные горизонты во многих регионах опустошаются быстрее, чем природа успевает их восстановить. Учёные предупреждают: привычные слова вроде "дефицит" уже не передают масштаба перемен. Об этом сообщает AFP со ссылкой на новый доклад Института водных ресурсов, окружающей среды и здоровья Университета ООН (UNU-INWEH).

Почему ООН предлагает термин "водное банкротство"

В докладе отмечается, что десятилетия чрезмерного водопользования, загрязнения, разрушения экосистем и климатического давления вывели многие водные системы за границы, где они способны быстро "отыграть назад". Авторы предлагают говорить о "водном банкротстве" как о состоянии, при котором долгосрочное потребление воды превышает доступные запасы, а ущерб природе становится настолько серьёзным, что прежние уровни воды нереалистично восстановить в обозримом будущем.

"Водный дефицит и водный кризис больше не являются достаточным описанием новых водных реалий мира", — говорится в докладе UNU-INWEH.

По сути, логика термина такая же, как в финансах: если расход идёт постоянно "в минус", а активы деградируют, проблему уже нельзя считать временной.

Симптомы новой реальности: от озёр до ледников

Авторы перечисляют несколько признаков, которые складываются в общую картину. Среди них — сокращение числа крупных озёр и рост случаев, когда большие реки не достигают моря хотя бы часть года. Сильный сигнал — деградация водно-болотных угодий: за последние 50 лет, по оценке доклада, исчезло около 410 млн гектаров таких территорий — это сопоставимо с площадью Европейского союза.

Отдельный пласт проблемы — истощение подземных вод. В докладе говорится, что около 70% основных водоносных горизонтов, используемых для питья и орошения, демонстрируют долгосрочное снижение. На городском уровне это проявляется "кризисами нулевого дня", когда спрос начинает обгонять предложение и приходится вводить жёсткие ограничения.

Климатический фактор усиливает уязвимость: с 1970 года мир потерял более 30% массы ледников, а вместе с ней — сезонную талую воду, на которую опираются сотни миллионов людей.

Что предлагают изменить в подходе

Директор UNU-INWEH Кавех Мадани подчёркивает, что последствия видны на всех населённых континентах, хотя это не означает, что "банкрот" — каждая страна по отдельности. Скорее, речь о рамке, которая заставляет иначе планировать будущее — без надежды, что всё "само вернётся" после пары дождливых лет.

"Давайте примем эту структуру. Давайте разберёмся. Давайте признаем эту горькую реальность сегодня, прежде чем нанести ещё больше необратимого ущерба", — сказал Кавех Мадани.

В практическом смысле это подталкивает к более трезвому управлению водой:

  1. считать подземные воды стратегическим резервом, а не бесконечным источником;
  2. снижать утечки и потери в городских сетях и орошении;
  3. защищать и восстанавливать экосистемы, которые удерживают воду — болота, поймы, водосборы.

При этом авторы и внешние эксперты оговаривают: ситуация сильно различается по регионам, а общий диагноз не должен затмевать локальные успехи там, где меры уже работают. Но сам доклад настаивает: обсуждение воды пора вести не как краткосрочную "нехватку", а как накопленный долг, который требует переоценки приоритетов.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Радиационную бурю признали самой мощной с октября 2003 года — NOAA 23.01.2026 в 16:25
Спутники начали “слепнуть” и терять данные: солнечная радиационная буря показала опасную сторону

Земля пережила редкую солнечную радиационную бурю уровня S4 — самую мощную с 2003 года. Почему она опасна для спутников, но безвредна для людей.

Читать полностью » Интрига вокруг Нефертити вновь обострилась: что археологи могут найти вместо гробницы 23.01.2026 в 13:35

Египтолог Роман Орехов объяснил NewsInfo, почему заявления о скором открытии гробницы Нефертити вызывают вопросы.

Читать полностью » Айсберг A-23A начал дрейфовать на север после многолетней стоянки — NASA 23.01.2026 в 12:24
Гигантский айсберг у Антарктиды внезапно стал тёмно-синим: спутники показали тревожный знак

Спутниковые снимки показали, что айсберг A-23A в Антарктиде стал чёрнильно-синим: следы талой воды, трещины и гидрофрактура — финальная фаза распада.

Читать полностью » Средства от блох для питомцев уничтожили навозных насекомых — ETC 23.01.2026 в 10:25
Домашний уход с побочным эффектом: борьба с блохами оборачивается ударом по природе

Препараты от блох и клещей для домашних животных могут незаметно влиять на насекомых и экосистемы, выходя далеко за рамки ветеринарии.

Читать полностью » Ученые заложили ледяные керны в хранилище на станции Конкордия — Popular Mechanics 23.01.2026 в 9:56
Антарктида стала сейфом человечества: в лёд прячут информацию, которую мы можем потерять навсегда

Ледники исчезают быстрее прогнозов, и ученые создают ледяное хранилище в Антарктиде, чтобы сохранить климатические данные для будущих поколений.

Читать полностью » Кенгуру весом около 250 килограммов могли совершать прыжки — Scientific Reports 23.01.2026 в 8:33
Гравитация проиграла в ледниковом периоде: гигантские кенгуру сделали то, что считали невозможным

Гигантские кенгуру ледникового периода оказались подвижнее, чем считалось: новые данные показывают, как анатомия позволяла им прыгать и ходить.

Читать полностью » Миссия IMAP изучает границу Солнечной системы и межзвёздного пространства — NASA 23.01.2026 в 7:42
Космический щит трещит по швам: человечество впервые видит край своего мира

Новая миссия НАСА IMAP должна раскрыть форму гелиосферы — невидимой границы Солнечной системы, защищающей Землю от межзвёздного пространства.

Читать полностью » Рабочие на свалке в Риме обнаружили два бассейна римской эпохи — Popular Mechanics 23.01.2026 в 1:03
Строили жильё — откопали загадку: римские бассейны рядом со святыней скрывали опасный смысл

На востоке Рима под свалкой обнаружили римские бассейны рядом с древним святилищем. Их устройство наводит археологов на мысли о забытых ритуалах и культах.

Читать полностью »

Новости
Еда
Рисовая бумага снижает вытекание сыра при жарке палочек — Chowhound
Красота и здоровье
Долгое сидение ухудшает венозный отток в ногах — флеболог Богачев
Питомцы
Проблемы с пищеварением мешают росту щенка — кинолог Карапетьянц
Туризм
Подъём на Мишенную сопку открывает панораму Петропавловска-Камчатского
Туризм
Бангкок подходит для первого знакомства с Таиландом — Чавади Нуалхайр
Спорт и фитнес
Терренкур снижает вред гиподинамии за счёт ходьбы — кардиолог Кондрахин
Авто и мото
Kia обновляет дизайн Niro к 2026 году
Красота и здоровье
Выгорание усиливает выработку гормона стресса кортизола — Varsity
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet