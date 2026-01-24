ООН объявляет "водное банкротство": привычный дефицит оказался слишком мягким словом для новой реальности

Вода всё чаще исчезает не из-за "плохого сезона", а потому что её стало меньше в самом запасе. Реки, озёра и подземные горизонты во многих регионах опустошаются быстрее, чем природа успевает их восстановить. Учёные предупреждают: привычные слова вроде "дефицит" уже не передают масштаба перемен. Об этом сообщает AFP со ссылкой на новый доклад Института водных ресурсов, окружающей среды и здоровья Университета ООН (UNU-INWEH).

Почему ООН предлагает термин "водное банкротство"

В докладе отмечается, что десятилетия чрезмерного водопользования, загрязнения, разрушения экосистем и климатического давления вывели многие водные системы за границы, где они способны быстро "отыграть назад". Авторы предлагают говорить о "водном банкротстве" как о состоянии, при котором долгосрочное потребление воды превышает доступные запасы, а ущерб природе становится настолько серьёзным, что прежние уровни воды нереалистично восстановить в обозримом будущем.

"Водный дефицит и водный кризис больше не являются достаточным описанием новых водных реалий мира", — говорится в докладе UNU-INWEH.

По сути, логика термина такая же, как в финансах: если расход идёт постоянно "в минус", а активы деградируют, проблему уже нельзя считать временной.

Симптомы новой реальности: от озёр до ледников

Авторы перечисляют несколько признаков, которые складываются в общую картину. Среди них — сокращение числа крупных озёр и рост случаев, когда большие реки не достигают моря хотя бы часть года. Сильный сигнал — деградация водно-болотных угодий: за последние 50 лет, по оценке доклада, исчезло около 410 млн гектаров таких территорий — это сопоставимо с площадью Европейского союза.

Отдельный пласт проблемы — истощение подземных вод. В докладе говорится, что около 70% основных водоносных горизонтов, используемых для питья и орошения, демонстрируют долгосрочное снижение. На городском уровне это проявляется "кризисами нулевого дня", когда спрос начинает обгонять предложение и приходится вводить жёсткие ограничения.

Климатический фактор усиливает уязвимость: с 1970 года мир потерял более 30% массы ледников, а вместе с ней — сезонную талую воду, на которую опираются сотни миллионов людей.

Что предлагают изменить в подходе

Директор UNU-INWEH Кавех Мадани подчёркивает, что последствия видны на всех населённых континентах, хотя это не означает, что "банкрот" — каждая страна по отдельности. Скорее, речь о рамке, которая заставляет иначе планировать будущее — без надежды, что всё "само вернётся" после пары дождливых лет.

"Давайте примем эту структуру. Давайте разберёмся. Давайте признаем эту горькую реальность сегодня, прежде чем нанести ещё больше необратимого ущерба", — сказал Кавех Мадани.

В практическом смысле это подталкивает к более трезвому управлению водой:

считать подземные воды стратегическим резервом, а не бесконечным источником; снижать утечки и потери в городских сетях и орошении; защищать и восстанавливать экосистемы, которые удерживают воду — болота, поймы, водосборы.

При этом авторы и внешние эксперты оговаривают: ситуация сильно различается по регионам, а общий диагноз не должен затмевать локальные успехи там, где меры уже работают. Но сам доклад настаивает: обсуждение воды пора вести не как краткосрочную "нехватку", а как накопленный долг, который требует переоценки приоритетов.