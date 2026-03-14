Полив грядок из лейки
© unsplash.com by David Ballew is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 14:09

Невидимый багаж: обычный полив превращает садовые растения в накопители аптечных препаратов

В жару лета, когда колодцы пустеют, а огороды вялые от засухи, фермеры хватаются за очищенные стоки — вода есть вода, главное, полить помидоры и морковь. Знакомый в прошлом году так спас урожай: поливал салат из городской канализации, прошедшей фильтры, и никто не отравился. Но вот ученые копнули глубже и нашли, куда уходят следы лекарств из этой воды — в листья, а не в то, что мы жуем. Эксперимент с томатами показал: через корни поднимается влага с психоактивными остатками, и растения их запихивают наверх, в зеленые кроны. Поспокойнее можно есть плоды, но вопрос висит: а что с корнеплодами?

"Фермеры в засушливых районах вынуждены поливать огороды стоками, и это неизбежно. Растения берут воду с корней, разносят ее по стеблям и листьям, а лекарства цепляются за клетки. В листьях концентрации в сотни раз выше, чем в плодах — биохимия метаболизма работает так. Нужно мониторить, чтобы съедобные части оставались чистыми, иначе риски для здоровья накопятся."

Научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Сточные воды на полях

В регионах, где пресная вода на вес золота, фермеры берут очищенные стоки для полива. Эта вода уже прошла фильтры, но в ней остаются следы психоактивных препаратов — от антидепрессантов до противоэпилептиков. Ученые из Университета Джонса Хопкинса проверили помидоры, морковь и салат-латук на таких полях.

Эксперимент запустили 12 марта 2026 года, опубликовали в журнале Environmental Science and Technology. Растения росли в контролируемой камере 45 дней после цветения. Кормили их раствором с солью, питанием и одним из четырех лекарств: карбамазепином, ламотриджином, амитриптилином или флуоксетином.

По словам аспирантки Даниэллы Санчес, ведущего автора, сельское хозяйство жрет пресную воду тоннами, а засухи заставят перейти на стоки.

"Чтобы безопасно использовать сточные воды, нужно понимать, где растения расщепляют вещества из воды", — отметила она.

Как лекарства оседают в листьях

Анализ тканей показал: препараты и их продукты распада копятся в листьях. В томатных листьях концентрация в 200 раз выше, чем в плодах. У моркови листья в семь раз богаче ими, чем корнеплоды.

Это не сигнал тревоги для здоровья, уточняют исследователи. Просто картина распределения: съедобные части — плоды помидоров, корни моркови — почти чистые. Листья мы не едим, так что риски минимальны.

Биохимия здесь простая: растения не выводят отходы, как люди мочой. Соединения встраиваются в клеточные стенки или вакуоли — хранилища для мусора.

Разные культуры — разные пути

Ламотриджин и его остатки сидят в низких дозах повсюду. А вот карбамазепин лезет везде: в морковные корни, томатные плоды, салатные листья. Остальные препараты скромнее.

Такое разнообразие помогает регуляторам: знают, за чем следить. Растения на стоках, как и на лунном грунте, перерабатывают химию по-своему.

Соавтор Карстен Прасс, доцент по гигиене среды, добавил: препараты в стоках не вредят растениям или едокам заметно. Но побочные продукты требуют проверки для норм.

Физика воды в растении

Вода тащит молекулы от корней вверх — транспирация в действии. Через устьицы на листьях она улетучивается, а химия застревает. Поток жидкости в растениях работает как насос.

Санчес поясняет: у растений нет канализации для отходов. Они накапливают, и со временем уровни растут. Антропология еды показывает: мы всегда рисковали с полевой химией, но наука уточняет дозы.

Такие опыты, как с червями в почве, помогают понять метаболизм культур.

"Очищенные стоки — спасение для огородов в засуху, но следы лекарств мигрируют с водой. Листья ловят их через испарение, биохимия расщепляет частично. Для плодов и корней дозы мизерны, но мониторинг нужен. Это шаг к безопасному земледелию в будущем."

Аналитик научных трендов Ирина Соколова

FAQ

Опасно ли есть помидоры с полей на стоках?
Концентрации в плодах минимальны, риски для здоровья низкие по данным тестов. Листья берут основной удар.

Почему именно листья копят химию?
Вода уходит через устьицы, оставляя молекулы в тканях. Растения не выводят их активно.

Что с морковью и салатом?
Корни моркови чище листьев в семь раз, салат накапливает в зелени. Карбамазепин хитрее других.

Проверено экспертом: научный обозреватель Алексей Кузнецов

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Counter LiveInternet