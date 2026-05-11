Открыл для себя настоящую цену мусора в квитанции — теперь всё проверяю дважды

С наступлением весны многие жители многоквартирных домов начинают получать новые квитанции за жилищно-коммунальные услуги, и, среди прочих строк, появляется шифр "обращение с ТКО". Не все знают, что за этой аббревиатурой скрывается. Какие именно услуги включены в этот пункт и как можно сократить расходы на вывоз мусора? Давайте разбираться, что представляет собой услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), и какие возможности есть для экономии.

"Все услуги по обращению с ТКО, включая их переработку и утилизацию, выполняются исключительно лицензированными региональными операторами, отбор которых происходит через тендеры. Это важно, чтобы гарантировать соблюдение экологических норм." Эксперт по экологии Михаил Волков

Что такое ТКО

ТКО — твёрдые коммунальные отходы, представляющие собой разнообразный мусор, образующийся в домах, офисах и общественных местах. Сюда входят упаковка, остатки пищи и ненужные предметы. Эти отходы выбрасываются в контейнеры бытового назначения. Важно понимать, что ТКО отличается от опасных и крупногабаритных отходов. Например, аккумуляторы и строительные материалы требуют особой утилизации-через специализированные пункты.

Управление отходами регулируется законом № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и постановлением правительства № 1156 от 12.11.2016. Данные документы детализируют все этапы работы с мусором, включая сбор, транспортировку, переработку и безопасное захоронение.

Что входит в плату за ТКО

В строчке "Обращение с ТКО" в платежках указана оплата за услуги, связанные со сбором, вывозом и утилизацией бытовых отходов. Обязанность оплачивать эти услуги лежит на владельцах жилья, согласно статье 154 ЖК РФ.

Стоимость услуг зависит от двух ключевых факторов: объёма отходов и тарифов регионального оператора. Объём мусора рассчитывается по средней норме на человека или на квадратный метр жилья. Тариф же устанавливают местные власти и он может отличаться в зависимости от населённости региона.

В 2025 году, например, в Татарстане тарифы на вывоз ТКО варьируются от 598,49 до 614,95 руб./м³, что также влияет на стоимость для жильцов многоквартирных домов. В зависимости от количества проживающих рассчитывается и сумма к оплате-это либо по числу зарегистрированных жильцов, либо по площади квартиры.

Как оплатить вывоз мусора

Оплатить услуги по обращению с ТКО можно различными методами: по бумажной квитанции через банк или почту, а также электронно через сайты и приложения банков. Например, на сайте ГИС ЖКХ можно найти информацию по оплате, а также привязать карту для автоплатежей.

По закону, платежи должны быть внесены до 10 числа следующего месяца. С марта 2026 года срок увеличится до 15 числа. Задержка может привести к начислению пеней и дальнейшим юридическим последствиям, вплоть до судебных разбирательств.

"Существуют различные пути, которые могут позволить жильцам сократить расходы на оплату ТКО, особенно если они временно отсутствуют в своих квартирах. Это важно учитывать, чтобы избежать лишних расходов." Консультант по уборке Ирина Полякова

Как сэкономить на вывозе мусора

Долг за ТКО может значительно уменьшиться для отдельных категорий граждан, таких как пенсионеры, многодетные семьи и инвалиды. Каждому региону предоставляется возможность внедрять свои программы льгот. Например, пенсионеры могут получить внушительные скидки на услуги, а для многодетных семей предусмотрены компенсации до 50%.

Если владельцы недвижимости временно не проживают в своей квартире, они могут подать заявление на перерасчёт и доказать своё отсутствие. Для этого подойдут билеты на транспорт или справки от лечащих учреждений.

Важно помнить, что лишь временное отсутствие даёт основания для перерасчёта, и если человек постоянно проживает в другой квартире, это не считается основанием для освобождения от платы.

FAQ

Можно ли не платить за ТКО, если я не в квартире?

Да, но необходимо подать заявление на перерасчёт, подтвердив временное отсутствие.

Какие льготы есть для пенсионеров?

В некоторых регионах предусмотрены скидки до 50% или полное освобождение от платы.

Подводя итог, обращение с ТКО - обязательная услуга для всех владельцев недвижимости, но через знание своих прав можно значительно сократить расходы. Все возможности следует использовать, особенно в процессе временных отъездов. Материал подготовлен по информации, размещённой на сайте newsinfo.ru.

Читайте также