Свалка превращается в экокомплекс: Мордовия вкладывает в переработку больше миллиарда

В Лямбирском районе Мордовии будет построен современный полигон и линия компостирования для твердых коммунальных отходов (ТКО) — на эти цели республика направит федеральную субсидию в размере 1,4 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов, выступая с посланием к парламенту.

Ключевые шаги в обращении с отходами

В этом году завершается строительство межмуниципального мусоросортировочного комплекса в Лямбирском районе.

Новый проект включает создание полигона мощностью 120 тыс. тонн отходов в год, линии компостирования органической фракции ТКО (63 тыс. тонн/год) и комплекса по производству альтернативного топлива (40 тыс. тонн/год).

Здунов подчеркнул: инфраструктура позволит перерабатывать и направлять во вторичный оборот порядка 40% отходов, что существенно снизит объем их захоронения.

Планы на будущее

Следующая задача — добиться федерального финансирования на рекультивацию старого полигона в Саранске, который близок к исчерпанию ресурсов.

Мордовия стала одним из четырех регионов, которые получили дополнительное софинансирование на создание ТКО-инфраструктуры от правительства РФ (всего — 6 млрд рублей).

Почему это важно?

Масштабная программа по строительству современных мусоросортировочных и компостных комплексов поможет региону перейти к более экологичной системе обращения с отходами, повысить уровень вторичной переработки и снизить нагрузку на окружающую среду.