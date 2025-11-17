Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Свалка пластиковых отходов
Свалка пластиковых отходов
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 9:14

Свалка превращается в экокомплекс: Мордовия вкладывает в переработку больше миллиарда

В Мордовии построят полигон и линию компостирования ТКО за 1,4 млрд — правительство

В Лямбирском районе Мордовии будет построен современный полигон и линия компостирования для твердых коммунальных отходов (ТКО) — на эти цели республика направит федеральную субсидию в размере 1,4 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов, выступая с посланием к парламенту.

Ключевые шаги в обращении с отходами

  • В этом году завершается строительство межмуниципального мусоросортировочного комплекса в Лямбирском районе.

  • Новый проект включает создание полигона мощностью 120 тыс. тонн отходов в год, линии компостирования органической фракции ТКО (63 тыс. тонн/год) и комплекса по производству альтернативного топлива (40 тыс. тонн/год).

  • Здунов подчеркнул: инфраструктура позволит перерабатывать и направлять во вторичный оборот порядка 40% отходов, что существенно снизит объем их захоронения.

Планы на будущее

  • Следующая задача — добиться федерального финансирования на рекультивацию старого полигона в Саранске, который близок к исчерпанию ресурсов.

  • Мордовия стала одним из четырех регионов, которые получили дополнительное софинансирование на создание ТКО-инфраструктуры от правительства РФ (всего — 6 млрд рублей).

Почему это важно?

Масштабная программа по строительству современных мусоросортировочных и компостных комплексов поможет региону перейти к более экологичной системе обращения с отходами, повысить уровень вторичной переработки и снизить нагрузку на окружающую среду.

