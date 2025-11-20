Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Раздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 16:07

Бытовая химия из-под раковины может взорваться — эксперты предупредили, что нельзя делать

Очистители труб опасны при утилизации — президент Maid Brigade Мёрфи

Когда приходит время генеральной уборки, мы стремимся избавиться от всего лишнего. Однако некоторые привычные вещи нельзя просто выбросить в мусорное ведро. Опасные вещества, содержащиеся в бытовых предметах, способны нанести вред экосистеме, водоёмам и даже здоровью человека. Эксперты по уборке рассказали, какие девять категорий предметов требуют особого подхода при утилизации и почему.

Опасность бытового мусора

Многие предметы, используемые каждый день, содержат химические компоненты, металл или другие материалы, которые не разлагаются естественным образом. При неправильной утилизации они могут попасть в почву, загрязнить воздух или воду. Чтобы избежать этого, стоит заранее узнать о местных программах по приёму отходов и переработке.

Батарейки

"Батарейки могут загореться, поэтому их нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором", — пояснил эксперт по уборке компании Emily's Maids Алесандро Газзо.

Использованные батарейки содержат литий и щёлочи, которые при контакте с другими отходами создают химическую реакцию. Газзо советует сдавать их в специальные контейнеры в супермаркетах или пунктах приёма. Такой способ исключает риск возгорания и попадания токсинов в почву.

Бытовая химия

"Очистители труб, отбеливатели и аэрозоли нельзя выбрасывать в мусор, они токсичны и взрывоопасны", — отметила президент Maid Brigade Робин Мёрфи.

Химические вещества способны повредить трубы, вызвать выделение опасных паров или взрыв из-за давления в баллоне. Лучшее решение — сдавать их в центры приёма опасных отходов. Там содержимое утилизируют безопасным способом.

Пестициды

"Неправильная утилизация пестицидов загрязняет воду и убивает полезных насекомых", — предупредила Мёрфи.

Такие вещества нельзя выливать в канализацию или выбрасывать с бытовыми отходами. Оптимально — сдать их в пункт приёма химических отходов, где препараты обезвредят без вреда для экологии.

Люминесцентные лампы

Многие энергосберегающие лампы содержат ртуть, и при повреждении она выделяется в воздух.

"Сдавайте лампы в строительные гипермаркеты или на специальные пункты приёма", — советует Мёрфи.

Такой подход исключает загрязнение почвы тяжёлыми металлами и обеспечивает безопасную переработку компонентов.

Краска и растворители

После ремонта остаются банки с краской и растворителями — выбрасывать их нельзя.

"Эти материалы относятся к категории опасных отходов и должны утилизироваться на специализированных станциях", — подчёркивает Мёрфи.

Кроме того, стоит оставить небольшое количество краски для подкрашивания или будущих DIY-проектов. Остатки можно герметично закрыть и хранить в прохладном месте.

Пластиковые пакеты

Полиэтиленовые пакеты не разлагаются десятилетиями и часто засоряют перерабатывающие установки.

"Лучше сдавать их в супермаркетах, где есть контейнеры для сбора пластика", — рекомендует Мёрфи.

Альтернатива — использовать многоразовые сумки из ткани или перерабатываемого пластика.

Электроника

"Не выбрасывайте старые компьютеры, телефоны и микроволновки в мусор. Они содержат металлы, вредные для окружающей среды", — говорит Мёрфи.

Лучше отнести устройства в пункты приёма электронной техники. Там их разбирают и извлекают ценные материалы — медь, алюминий, стекло, — снижая объём токсичных отходов.

Пищевые отходы

"Компостирование помогает вернуть питательные вещества в почву и уменьшить объём мусора", — отмечает Мёрфи.

Остатки фруктов, овощей и кофе можно отправлять в компостную кучу или ёмкость. Это не только уменьшает выброс метана со свалок, но и даёт ценный перегной для растений. Даже на балконе можно установить компактный компостер.

Базовые материалы для переработки

"Стекло, металл и картон не должны попадать на свалку. Их переработка экономит ресурсы и энергию", — подчёркивает Мёрфи.

Проверьте, какие материалы принимает ваш районный пункт сбора — возможно, рядом есть контейнеры для раздельного мусора. Это минимальный, но важный шаг для снижения экологического следа.

Таблица "Сравнение": что нельзя выбрасывать и куда сдавать

Категория Почему опасно Что делать
Батарейки Опасность возгорания, токсины Сдать в магазин или пункт сбора
Бытовая химия Токсичные пары, взрыв Центр утилизации химикатов
Пестициды Загрязнение воды Сдать на спецприём
Лампы Содержат ртуть Сдать в строительный магазин
Краска, растворители Химическое загрязнение Пункт утилизации
Пластиковые пакеты Не разлагаются Сдать в магазин
Электроника Тяжёлые металлы Электроутилизация
Пищевые отходы Мусор и метан Компостирование
Бумага, стекло Потеря ресурсов Переработка

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте сайт местных коммунальных служб — там указаны пункты приёма отходов.

  2. Разделите мусор заранее: органика, пластик, батарейки, стекло.

  3. Для временного хранения опасных отходов используйте отдельные контейнеры с крышкой.

  4. Никогда не смешивайте жидкости и химические вещества.

  5. Периодически проверяйте сроки годности бытовой химии, чтобы избежать накопления ненужного.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Выброс батареек → Возгорание и токсины → Сдать в магазин.

  • Утилизация химии в раковину → Загрязнение воды → Центр переработки.

  • Выброс пластика → Долгое разложение → Сдача в переработку.

А что если поблизости нет пунктов сбора?

Многие сети супермаркетов и магазины бытовой техники сотрудничают с эко-программами. Некоторые сервисы предлагают выездной приём опасных отходов. Можно также объединиться с соседями и организовать совместную доставку мусора на переработку.

Плюсы и минусы ответственной утилизации

Плюсы Минусы
Чистая экология Требует времени
Безопасность дома Нужны отдельные контейнеры
Возможность переработки Иногда платная услуга

FAQ

Как узнать, где сдать батарейки и лампы?
Посмотрите карту пунктов приёма на сайте вашего города или в мобильных приложениях по переработке.

Можно ли выбросить пустую банку из-под краски?
Только если она полностью высохла. Иначе её нужно сдать на утилизацию.

Что делать с просроченными чистящими средствами?
Не выливайте их в раковину. Храните в закрытой упаковке до сдачи в пункт приёма опасных отходов.

Мифы и правда

  • Миф: Опасные отходы можно выбросить, если их немного.
    Правда: Даже малое количество химии загрязняет большие объёмы воды.

  • Миф: Переработка — это сложно.
    Правда: Большинство магазинов уже принимают отходы бесплатно.

  • Миф: Компост плохо пахнет.
    Правда: При правильном уходе компост не имеет неприятного запаха.

3 интересных факта

  1. Одна батарейка способна загрязнить до 20 кв. м земли.

  2. В переработке электроники извлекают до 90% полезных металлов.

  3. Компостирование уменьшает количество мусора на свалках почти на треть.

Исторический контекст

Ещё в XX веке отходы просто сжигали или вывозили за город. Сегодня города переходят на систему "раздельного сбора" и переработки, чтобы вернуть вторсырьё в производство и сократить количество свалок.

