Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фу, мусор - panoramio
Фу, мусор - panoramio
© commons.wikimedia.org by No Redeeming Value is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Приволжский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 20:28

Городские партизаны против мусорного беспредела: Кузнецк идёт в наступление

Глава Кузнецка предложил устраивать засады для выявления незаконного сброса мусора

В Кузнецке собираются всерьёз взяться за тех, кто превращает мусорные площадки в свалки промышленных отходов. Глава города Сергей Златогорский предложил подчинённым действовать радикально — устраивать засады и ловить нарушителей с поличным.

Как это будет работать

На совещании в администрации 27 октября Златогорский заявил, что в городе нужно создать собственную административную практику. Сотрудники будут караулить тех, кто вывозит мусор незаконно, фиксировать всё на фото и видео, а затем штрафовать нарушителей.

Размер штрафа, по словам главы города, может достигать 50 тысяч рублей.

"Пишут, по 20 машин ездят выкидывать. Двадцать по 50 [тысяч] - миллион в казну! Народ оборзел — бизнес ведут, а мусор на общедомовые площадки подкидывают. Мы гребём отходы всех огородов, многих производств, плюс народ накидывает, но народ хоть за себя платит, а эти-то — никто", — эмоционально высказался Златогорский.

Почему это важно

Из-за таких нарушителей к мусорным площадкам приходится привлекать дополнительную технику и рабочих, что увеличивает расходы бюджета.

Глава Кузнецка уверен: финансовые меры быстро отрезвят нарушителей.

"Один, другой, третий налетит на полтинник — глядишь, экономить на другом будут, а не на мусоре", — добавил он.

Теперь всё зависит от того, как городская администрация реализует идею и кто станет "операторами" таких засад.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Питбайки могут запретить на дорогах Пензенской области — решение рассмотрят депутаты сегодня в 19:17
"Выезжают, как на трек — без правил и страхов": питбайки довели ГИБДД до крайних мер

В Пензенской области предлагают запретить питбайки на дорогах. Подростки выезжают на трассы без прав и ПТС, подвергая опасности себя и других.

Читать полностью » Проект скоростного наземного маршрута в Пензе временно приостановлен — Минстрой сегодня в 18:17
Метро отменяется: власти Пензы закопали идею, которую сами же и придумали

Проект «Сурские радиусы», который должен был стать пензенским «наземным метро», заморожен. Министр Гришаев объяснил, почему запуск откладывается.

Читать полностью » В Пензе проверят работу городских маршрутов после жалоб жителей — Минстрой сегодня в 17:17
Где маршрутки? Зоопарк, университет и больницы остались без транспорта

Пензенцы недоумевают, почему одни маршрутки ездят часто, а другие исчезают. Власти пообещали проверить маршруты и изменить схему движения.

Читать полностью » В Пензе создадут единую диспетчерскую службу для контроля общественного транспорта сегодня в 16:54
После 19:00 Пенза превращается в квест: как уехать домой, если автобусы исчезают

В Пензе создадут единую диспетчерскую службу, чтобы контролировать, когда заканчивает движение общественный транспорт — и наконец решить проблему вечерних рейсов.

Читать полностью » Жители Пензы выбирают места для установки новых точек Wi-Fi в центре города вчера в 20:18
Wi-Fi по запросу: пензенцы сами решают, где в городе будет "ловить лучше всех"

Жители Пензы решают, где установить новые точки Wi-Fi. В опросе лидирует вариант «усилить покрытие на Московской» — его выбрали 62,5% горожан.

Читать полностью » В Пензе изымут более 150 помещений и шесть участков в пользу муниципалитета — администрация вчера в 19:18
Улицы с переселением: в Пензе изымают квартиры, комнаты и участки под проекты города

В Пензе изымут шесть участков и более 150 помещений для муниципальных нужд. Власти определят размер компенсации и направят соглашения владельцам.

Читать полностью » В Пензенской области на тысячу жителей приходится 98 автобусов — Пензастат вчера в 18:17
Автобус на каждые 10 человек: Пензенская область обогнала страну по плотности транспорта

В Пензенской области на тысячу жителей приходится 98 автобусов — больше, чем в среднем по России. За год пассажиропоток вырос почти на шесть миллионов человек.

Читать полностью » В Пензе силовики провели ночной рейд по барам и вручили 15 повесток — Росгвардия вчера в 17:17
Танцы прервались повесткой: Росгвардия наведалась в развлекательные заведения Пензы

В Пензе силовики проверили бары и вручили 15 повесток в военкомат. В ходе рейда выявили нарушителей миграционного режима и составили три протокола.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Chery представила бензиновый двигатель с рекордным КПД 48%
Еда
Эксперты рассказали, какие специи сделать тушёную капусту вкусной и ароматной
Туризм
Посол России в Индонезии Толченов заявил о готовности помочь авиакомпаниям с запуском рейсов на Бали
Спорт и фитнес
Зухра Павлова объяснила, почему интенсивные тренировки не гарантируют снижение веса
Питомцы
Учёные изучают поведение животных, схожее с аутизмом, но не признают диагноз официально
Наука
Сеченов: во время сна мозг активно восстанавливает ДНК и консолидирует память
Культура и шоу-бизнес
Сын Киллиана Мерфи Аран подписал контракт с HBO и Sky
Наука
Телескоп DKIST зарегистрировал перенос энергии альвеновскими волнами в атмосфере Солнца
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet