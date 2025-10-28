Городские партизаны против мусорного беспредела: Кузнецк идёт в наступление

В Кузнецке собираются всерьёз взяться за тех, кто превращает мусорные площадки в свалки промышленных отходов. Глава города Сергей Златогорский предложил подчинённым действовать радикально — устраивать засады и ловить нарушителей с поличным.

Как это будет работать

На совещании в администрации 27 октября Златогорский заявил, что в городе нужно создать собственную административную практику. Сотрудники будут караулить тех, кто вывозит мусор незаконно, фиксировать всё на фото и видео, а затем штрафовать нарушителей.

Размер штрафа, по словам главы города, может достигать 50 тысяч рублей.

"Пишут, по 20 машин ездят выкидывать. Двадцать по 50 [тысяч] - миллион в казну! Народ оборзел — бизнес ведут, а мусор на общедомовые площадки подкидывают. Мы гребём отходы всех огородов, многих производств, плюс народ накидывает, но народ хоть за себя платит, а эти-то — никто", — эмоционально высказался Златогорский.

Почему это важно

Из-за таких нарушителей к мусорным площадкам приходится привлекать дополнительную технику и рабочих, что увеличивает расходы бюджета.

Глава Кузнецка уверен: финансовые меры быстро отрезвят нарушителей.

"Один, другой, третий налетит на полтинник — глядишь, экономить на другом будут, а не на мусоре", — добавил он.

Теперь всё зависит от того, как городская администрация реализует идею и кто станет "операторами" таких засад.