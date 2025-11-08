Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Трухин Опубликована сегодня в 5:21

Одна ошибка осенью — и весной вас ждёт рой ос под окнами

Биологи предупредили, что закрытие нор грызунов помогает предотвратить зимовку ос

С наступлением зимы многие думают, что осы исчезают, как только температура опускается ниже нуля. Однако это не совсем так. Хотя рабочие осы и трутни погибают, матки ос могут пережить зиму, прячась в тёмных и защищённых местах. Одним из таких укрытий могут стать заброшенные норы грызунов. Чтобы предотвратить зимовку ос рядом с домом, стоит заранее позаботиться о своём участке.

Где искать ос в вашем дворе?

Перед тем как зимний холод войдёт в полную силу, важно проверить участок на предмет мест, где могут зимовать осы. Обратите внимание на следующие признаки:

1. Норы грызунов

Если вы заметили на участке холмики рыхлой земли с аккуратными круглыми отверстиями, это могут быть норы грызунов. Эти норы — отличное укрытие для маток ос, которые ищут защищённые места для зимовки.

2. Гнезда ос

Гнезда ос часто выглядят как мусор или сухие листья. Однако, присмотревшись внимательнее, можно заметить их пергаментные слои. Эти гнезда часто находятся в укромных уголках на земле, где их можно легко принять за обычные завалы мусора.

Как предотвратить зимовку ос в вашем дворе?

Чтобы избежать появления ос в вашем саду весной, выполните несколько простых шагов:

1. Закройте норы грызунов

Обнаружив норы грызунов на участке, тщательно засыпьте их землёй. Для дополнительной защиты используйте стальную вату, чтобы заблокировать входы. Это предотвратит зимовку ос и защитит ваш участок от грызунов.

2. Использование сетки

Если на участке несколько нор, накройте их металлической сеткой или плотно засыпьте землёй, чтобы осам и грызунам было невозможно проникнуть в эти укрытия.

3. Уберите источники пищи

Чтобы не привлекать ос, уберите все источники пищи. Закрывайте мусорные баки, собирайте упавшие фрукты и следите за чистотой на участке. Это сделает ваш сад менее привлекательным для ос.

Сравнение методов защиты

Метод защиты

Описание

Преимущества

Недостатки

Закрытие нор грызунов

Засыпка нор землёй и использование стальной ваты.

Эффективная защита от ос, также отпугивает грызунов.

Требуется регулярная проверка всех нор.

Использование сетки

Накрытие нор сеткой или уплотнение земли.

Дополнительная защита от проникновения ос и грызунов.

Может потребоваться несколько слоёв защиты.

Уборка источников пищи

Удаление мусора и закрытие мусорных баков.

Снижает привлекательность участка для насекомых.

Требует регулярного контроля.

А что если…

Что если не закрыть норы грызунов?

Если вы не закроете норы грызунов, существует большая вероятность, что матки ос выберут эти места для зимовки. Это может привести к появлению большого количества ос весной, что создаст дополнительные проблемы.

Что если оставить источники пищи на участке?

Если на участке останутся доступные источники пищи, такие как упавшие фрукты или открытые мусорные баки, осы будут продолжать привлекаться к вашему участку. Это повышает риск того, что они будут зимовать именно здесь.

Что если не накрыть норы сеткой?

Без использования сетки или плотного уплотнения земли, осы и грызуны могут проникнуть в норы и использовать их для зимовки. Это может привести к тому, что весной ваш участок будет наполнен нежелательными насекомыми и животными.

Правильная подготовка вашего участка к зиме поможет избежать появления ос в будущем. Приняв простые меры по закрытию нор, использованию сетки и контролю за источниками пищи, вы сможете создать безопасное пространство для вашего сада.

Интересные факты

  1. У многих видов ос рабочие самки и трутни живут лишь около 12-22 дней, в то время как оплодотворенная матка может пережить зиму и жить до ~1 года.
  2. Матки ос часто зимуют в чердаках, стенах зданий, складских помещениях, под корой деревьев и за жалюзи.
  3. Матки ос не используют старое гнездо весной — они строят новое жилище, даже если старое осталось цело

