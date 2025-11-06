Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Оса на листе
Оса на листе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Елена Малинина Опубликована сегодня в 16:17

Запечатала эти дыры — и осиные матки исчезли: вот почему это работает

Садовод Иван Петров: осиные матки выбирают дыры в земле для зимовки

С приходом холодов многие из нас начинают готовить свои дворы к зиме, но есть один важный аспект, который часто забывается: осиные гнезда. Некоторые считают, что осы исчезают с наступлением заморозков, но это не совсем так. Рабочие осы действительно погибают, однако матка выживает и ищет укромное место для зимовки. Одним из таких мест могут стать старые дыры, оставленные грызунами, которые идеально подходят для создания убежища.

Почему осиные матки выбирают дыры в земле?

Осы с радостью воспользуются старыми или заброшенными норами, ведь они предоставляют им тепло и защиту от холода. Эти места обеспечивают им скрытность и безопасность, что особенно важно в зимний период. И если вы не позаботитесь о закрытии таких отверстий, весной осиные матки могут вернуться и начать строить новые гнезда, что может стать проблемой для вашего сада.

Если вы заметили в своем дворе небольшие круглые дыры с расплывшейся вокруг них почвой, скорее всего, это отверстия, оставленные грызунами. Размер таких дыр обычно варьируется от 5 до 9 см в диаметре, и вокруг них часто видна разбросанная земля, как если бы кто-то копал ночью. Эти дыры — идеальные укрытия для осиных маток.

  1. Проверьте двор. Осмотрите такие места, как края ограды, садовые грядки, кучки компоста или углы сараев. Эти участки обычно тихие и заброшенные, что идеально подходит для ос.

  2. Запечатайте отверстия. Как только вы нашли такие места, аккуратно закройте их, засыпав землёй или закрыв более стабильным материалом, например, стальной ватой. Это предотвратит возможность появления ос в этих местах.

"Многие не задумываются о таких мелочах, но простое закрытие отверстий может уберечь вас от осиного гнезда в следующем сезоне", — пояснил садовод Иван Петров.

Дополнительные шаги для предотвращения появления ос

Чтобы полностью предотвратить появление ос в вашем дворе, важно не только закрыть дыры, но и убрать все источники пищи, которые могут привлечь этих насекомых. Закройте все закрома, удалите упавшие фрукты и тщательно очистите территорию. Ведь где есть еда, там появляется жизнь, и оси вполне могут вернуться, если на вашем участке останется пища, привлекающая их.

  1. Закрытие закромов. Убедитесь, что все источники пищи, такие как фрукты или семена, убраны с территории.

  2. Очистка сада. Пройдитесь по участку и уберите все, что может привлечь ос.

Важность профилактики

Не забывайте, что осы могут не только создать гнездо возле вашего дома, но и стать причиной появления других вредителей. Запечатывая дыры и убирая источники пищи, вы значительно снизите шанс появления осиных колоний в вашем дворе и минимизируете риски для ваших растений.

