Неисправная стиральная машина
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 4:17

Я узнала, как очистить стиральную машину и избежать запаха плесени

Важно чистить манжету стиральной машины и дренажные отверстия

Стиральная машина — это незаменимый помощник в каждом доме, но для того, чтобы она служила долго и без поломок, за ней нужно правильно ухаживать. Простой уход за машиной включает в себя регулярную чистку фильтра, мытье лотка для моющих средств и внимание к манжете барабана, чтобы избежать накопления воды и появления неприятных запахов.

Проблемы с влагой в манжете

Одной из частых проблем является застой воды в резиновой манжете барабана, особенно в складках уплотнителя. Это может происходить даже после стирки, когда манжета не успевает просохнуть, несмотря на открытые дверцы стиральной машины. Если влага остаётся в манжете, это создает идеальные условия для плесени и неприятного запаха.

Почему это происходит?

Производители стиральных машин предусмотрели специальные дренажные отверстия, которые должны отводить воду и предотвращать её застой. Однако со временем эти отверстия могут забиваться ворсинками, остатками моющих средств и мелким мусором, что нарушает нормальный отвод воды и способствует образованию плесени.

Как очистить дренажные отверстия

Для того чтобы избавить машину от проблемы с застойной влагой в манжете, необходимо периодически чистить дренажные проходы. Это несложная процедура, которая занимает не больше пары минут, но помогает предотвратить неприятные последствия.

Шаги по очистке:

  1. Подготовьте крестовую отвертку или любой другой тонкий предмет, но обязательно без острых краев, чтобы не повредить манжету.

  2. Отогните резиновую манжету, чтобы получить доступ к дренажным отверстиям.

  3. Аккуратно введите кончик отвертки в отверстие и прокрутите, удаляя накопившийся мусор и остатки.

  4. Повторите эту процедуру с каждым дренажным отверстием.

Очень важно действовать осторожно, чтобы не повредить резиновую манжету, так как это может привести к утечке воды.

Преимущества регулярной очистки

  • Продлевает срок службы уплотнителя и всей стиральной машины.

  • Предотвращает появление плесени и неприятных запахов в машине.

  • Уменьшает риск забивания дренажных отверстий, что может привести к поломке машины.

Мифы и правда о чистке стиральной машины

Миф Правда
Очистка машины — это сложная и дорогая процедура. На самом деле, регулярная чистка требует минимум времени и средств.
После каждой стирки достаточно оставить дверцу открытой. Это помогает, но регулярная очистка дренажных отверстий и манжеты значительно улучшит состояние машины.
Если не видно воды в манжете, значит, она не может привести к проблемам. Даже скрытая влага, если она не уходит должным образом, может привести к образованию плесени и неприятного запаха.

Исторический контекст

Стиральные машины были изобретены в начале 20-го века, но на протяжении многих лет их конструкция оставалась достаточно простой. С развитием технологий и более сложными функциями, такими как отжим и множество программ стирки, требования к уходу за машиной стали более высокими. Появление специализированных средств и улучшение конструктивных решений машин привело к более долгому сроку службы устройства, но правильный уход за ней продолжает оставаться важным аспектом.

