Я узнала, как очистить стиральную машину и избежать запаха плесени
Стиральная машина — это незаменимый помощник в каждом доме, но для того, чтобы она служила долго и без поломок, за ней нужно правильно ухаживать. Простой уход за машиной включает в себя регулярную чистку фильтра, мытье лотка для моющих средств и внимание к манжете барабана, чтобы избежать накопления воды и появления неприятных запахов.
Проблемы с влагой в манжете
Одной из частых проблем является застой воды в резиновой манжете барабана, особенно в складках уплотнителя. Это может происходить даже после стирки, когда манжета не успевает просохнуть, несмотря на открытые дверцы стиральной машины. Если влага остаётся в манжете, это создает идеальные условия для плесени и неприятного запаха.
Почему это происходит?
Производители стиральных машин предусмотрели специальные дренажные отверстия, которые должны отводить воду и предотвращать её застой. Однако со временем эти отверстия могут забиваться ворсинками, остатками моющих средств и мелким мусором, что нарушает нормальный отвод воды и способствует образованию плесени.
Как очистить дренажные отверстия
Для того чтобы избавить машину от проблемы с застойной влагой в манжете, необходимо периодически чистить дренажные проходы. Это несложная процедура, которая занимает не больше пары минут, но помогает предотвратить неприятные последствия.
Шаги по очистке:
-
Подготовьте крестовую отвертку или любой другой тонкий предмет, но обязательно без острых краев, чтобы не повредить манжету.
-
Отогните резиновую манжету, чтобы получить доступ к дренажным отверстиям.
-
Аккуратно введите кончик отвертки в отверстие и прокрутите, удаляя накопившийся мусор и остатки.
-
Повторите эту процедуру с каждым дренажным отверстием.
Очень важно действовать осторожно, чтобы не повредить резиновую манжету, так как это может привести к утечке воды.
Преимущества регулярной очистки
-
Продлевает срок службы уплотнителя и всей стиральной машины.
-
Предотвращает появление плесени и неприятных запахов в машине.
-
Уменьшает риск забивания дренажных отверстий, что может привести к поломке машины.
Мифы и правда о чистке стиральной машины
|Миф
|Правда
|Очистка машины — это сложная и дорогая процедура.
|На самом деле, регулярная чистка требует минимум времени и средств.
|После каждой стирки достаточно оставить дверцу открытой.
|Это помогает, но регулярная очистка дренажных отверстий и манжеты значительно улучшит состояние машины.
|Если не видно воды в манжете, значит, она не может привести к проблемам.
|Даже скрытая влага, если она не уходит должным образом, может привести к образованию плесени и неприятного запаха.
Исторический контекст
Стиральные машины были изобретены в начале 20-го века, но на протяжении многих лет их конструкция оставалась достаточно простой. С развитием технологий и более сложными функциями, такими как отжим и множество программ стирки, требования к уходу за машиной стали более высокими. Появление специализированных средств и улучшение конструктивных решений машин привело к более долгому сроку службы устройства, но правильный уход за ней продолжает оставаться важным аспектом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru