Этот скрытый люк в стиральной машине должен открывать каждый – иначе ремонт неизбежен

Каждая стиральная машина выглядит привычно: барабан, лоток для порошка, кнопки программы. Но один маленький элемент большинство владельцев недооценивает — сервисный люк внизу корпуса. За этой неприметной дверцей скрывается деталь, напрямую влияющая на срок службы техники и качество стирки. Речь о сливном фильтре, который задерживает весь мусор, попадающий в машину вместе с одеждой. Многие даже не знают о его существовании, и тем более не проверяют его состояние, хотя именно эта процедура помогает избежать запахов, сбоев и дорогостоящего ремонта.

Что делает сливной фильтр и почему он так важен

Сливной фильтр задерживает весь мелкий мусор, который неизбежно попадает в барабан: ворс, шерсть, нитки, монетки, пуговицы, скрепки и даже обрывки ткани. Если фильтр постепенно забивается, машина начинает работать на пределе возможностей. Она тратит больше времени на слив воды, хуже отжимает и может останавливаться с ошибкой. Состояние фильтра напрямую влияет на насос: при сильном засоре он перегревается и выходит из строя, а ремонт или замена обойдутся ощутимо дороже обычной профилактики. Кроме механических проблем, забитый фильтр становится источником неприятного запаха. Влага и мусор образуют идеальную среду для плесени, поэтому запах может появиться даже в новой машине, если не контролировать чистоту.

Сравнение: чистый фильтр vs забитый фильтр

Состояние фильтра Что происходит Последствия Чистый фильтр Вода свободно проходит, насос работает без нагрузки Быстрая стирка, нет запаха, стабильная работа Частично забит Слив замедляется, насос работает дольше Программы удлиняются, появляются подтеки Сильно забит Насос буксует и перегревается Ошибки, шум, риск поломки Забит до отказа Вода не уходит совсем Стирка останавливается, возможен потоп

Как правильно ухаживать за сливным фильтром: пошаговая инструкция

Найдите люк. Почти всегда он расположен в правом нижнем углу корпуса, иногда закрыт маленькой декоративной дверцей. Подготовьте место. Подложите тряпку или поставьте низкую ёмкость — при открывании фильтра вытечет вода. Открутите фильтр против часовой стрелки. Делайте это медленно, чтобы контролировать поток воды. Уберите весь мусор. Волосы, шерсть, мелкие предметы — всё, что задерживает вращение насоса. Протрите нишу. Внутри часто скапливается налёт и песок, их нужно удалить. Закрутите фильтр обратно до упора, но без лишнего усилия. Включите короткую стирку, чтобы убедиться, что слив работает ровно и без брызг.

А что если фильтр открыть невозможно или он закис

Некоторые фильтры со временем "прикипают", особенно если машиной давно не занимались. В такой ситуации есть несколько решений.

Если крышка не откручивается руками, можно обернуть её резиновой перчаткой — сцепление станет лучше. Если за люком стоит декоративная панель, которую трудно снять, у разных моделей есть скрытые защёлки — их схема указана в инструкции. Если фильтр протекает после чистки, вероятно, прокладка пересохла. Её можно заменить — они продаются отдельно. Если после чистки машина всё равно не сливает воду, возможно, мусор попал в крыльчатку насоса. Это не связано с фильтром, и тогда лучше вызвать мастера.

Плюсы и минусы регулярной чистки фильтра

Плюсы Минусы Продлевает срок службы машины Требует регулярности Убирает запахи и плесень Нужно разбирать нижнюю часть корпуса Предотвращает сбои и ошибки Может вытечь немного воды Повышает эффективность стирки Требуются перчатки и тряпка Уменьшает нагрузку на насос Нужны 10-15 минут времени

FAQ

Как часто нужно чистить фильтр

Оптимально — раз в 1-2 месяца. Если в доме живут животные или часто стираются вещи с декоративными деталями, интервал нужно уменьшить до одного раза в месяц.

Можно ли использовать машину, если фильтр забит

Да, но это резко увеличивает риск выхода из строя насоса. Чем сильнее засор, тем быстрее машина начнёт выдавать ошибки и терять напор воды при сливе.

Нужно ли сливать воду перед чисткой

Нет. При открытии фильтра вода уйдёт естественным способом. Для защиты пола достаточно тряпки или плоского контейнера.