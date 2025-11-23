Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Стиральная машинка
Стиральная машинка
© Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Дом
Артём Кожин Опубликована сегодня в 22:05

Этот скрытый люк в стиральной машине должен открывать каждый – иначе ремонт неизбежен

Домовладельцы рассказали о важности профилактической чистки сливного люка

Каждая стиральная машина выглядит привычно: барабан, лоток для порошка, кнопки программы. Но один маленький элемент большинство владельцев недооценивает — сервисный люк внизу корпуса. За этой неприметной дверцей скрывается деталь, напрямую влияющая на срок службы техники и качество стирки. Речь о сливном фильтре, который задерживает весь мусор, попадающий в машину вместе с одеждой. Многие даже не знают о его существовании, и тем более не проверяют его состояние, хотя именно эта процедура помогает избежать запахов, сбоев и дорогостоящего ремонта.

Что делает сливной фильтр и почему он так важен

Сливной фильтр задерживает весь мелкий мусор, который неизбежно попадает в барабан: ворс, шерсть, нитки, монетки, пуговицы, скрепки и даже обрывки ткани. Если фильтр постепенно забивается, машина начинает работать на пределе возможностей. Она тратит больше времени на слив воды, хуже отжимает и может останавливаться с ошибкой. Состояние фильтра напрямую влияет на насос: при сильном засоре он перегревается и выходит из строя, а ремонт или замена обойдутся ощутимо дороже обычной профилактики. Кроме механических проблем, забитый фильтр становится источником неприятного запаха. Влага и мусор образуют идеальную среду для плесени, поэтому запах может появиться даже в новой машине, если не контролировать чистоту.

Сравнение: чистый фильтр vs забитый фильтр

Состояние фильтра Что происходит Последствия
Чистый фильтр Вода свободно проходит, насос работает без нагрузки Быстрая стирка, нет запаха, стабильная работа
Частично забит Слив замедляется, насос работает дольше Программы удлиняются, появляются подтеки
Сильно забит Насос буксует и перегревается Ошибки, шум, риск поломки
Забит до отказа Вода не уходит совсем Стирка останавливается, возможен потоп

Как правильно ухаживать за сливным фильтром: пошаговая инструкция

  1. Найдите люк. Почти всегда он расположен в правом нижнем углу корпуса, иногда закрыт маленькой декоративной дверцей.
  2. Подготовьте место. Подложите тряпку или поставьте низкую ёмкость — при открывании фильтра вытечет вода.
  3. Открутите фильтр против часовой стрелки. Делайте это медленно, чтобы контролировать поток воды.
  4. Уберите весь мусор. Волосы, шерсть, мелкие предметы — всё, что задерживает вращение насоса.
  5. Протрите нишу. Внутри часто скапливается налёт и песок, их нужно удалить.
  6. Закрутите фильтр обратно до упора, но без лишнего усилия.
  7. Включите короткую стирку, чтобы убедиться, что слив работает ровно и без брызг.

А что если фильтр открыть невозможно или он закис

Некоторые фильтры со временем "прикипают", особенно если машиной давно не занимались. В такой ситуации есть несколько решений.

  1. Если крышка не откручивается руками, можно обернуть её резиновой перчаткой — сцепление станет лучше.
  2. Если за люком стоит декоративная панель, которую трудно снять, у разных моделей есть скрытые защёлки — их схема указана в инструкции.
  3. Если фильтр протекает после чистки, вероятно, прокладка пересохла. Её можно заменить — они продаются отдельно.
  4. Если после чистки машина всё равно не сливает воду, возможно, мусор попал в крыльчатку насоса. Это не связано с фильтром, и тогда лучше вызвать мастера.

Плюсы и минусы регулярной чистки фильтра

Плюсы Минусы
Продлевает срок службы машины Требует регулярности
Убирает запахи и плесень Нужно разбирать нижнюю часть корпуса
Предотвращает сбои и ошибки Может вытечь немного воды
Повышает эффективность стирки Требуются перчатки и тряпка
Уменьшает нагрузку на насос Нужны 10-15 минут времени

FAQ

Как часто нужно чистить фильтр

Оптимально — раз в 1-2 месяца. Если в доме живут животные или часто стираются вещи с декоративными деталями, интервал нужно уменьшить до одного раза в месяц.

Можно ли использовать машину, если фильтр забит

Да, но это резко увеличивает риск выхода из строя насоса. Чем сильнее засор, тем быстрее машина начнёт выдавать ошибки и терять напор воды при сливе.

Нужно ли сливать воду перед чисткой

Нет. При открытии фильтра вода уйдёт естественным способом. Для защиты пола достаточно тряпки или плоского контейнера.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Домовладельцы перечислили способы прочистки лейки и усиления напора душа сегодня в 22:47
Старый душ заработает как новый: простой способ усилить струю без замены

Духовка льёт слабо? Простые способы вернуть сильный напор без замены сантехники — от прочистки лейки до маленьких хитростей с давлением.

Читать полностью » Садоводы перечислили топ-7 самых вредных подкормок для комнатных растений сегодня в 22:43
Ваши цветы чахнут? Возможно, вы подкармливаете их смертельно опасными средствами

Даже самые безобидные удобрения могут оказаться смертельно опасными для комнатных цветов. Какие подкормки лучше обходить стороной, чтобы не погубить растение?

Читать полностью » Учёные объяснили, почему пластиковую посуду опасно мыть в посудомойке: риск накопления микропластика в мозге сегодня в 22:40
Неожиданный источник микропластика в организме: оказывается, дело в посудомойке

Новые исследования показали, что привычка класть пластиковую посуду в посудомойку может быть опаснее, чем кажется. Учёные объяснили, что именно происходит с пластиком и к чему это приводит.

Читать полностью » Ежедневные маленькие действия стабилизируют эмоции — психологи сегодня в 22:38
Неожиданное открытие перевернуло мой взгляд на порядок — оказалось, делала всё не так

Домашний порядок не обязан соответствовать чужим стандартам. Разбираемся, как найти минимальный уровень уборки, который снижает напряжение и подходит именно вам.

Читать полностью » Эксперты по бытовой технике объяснили правила правильного ухода за посудомоечной машиной сегодня в 22:28
Запах, грязь и поломки: вот что происходит, если не чистить посудомойку регулярно

Посудомойка работает хуже и появляется запах? Это первый сигнал, что технике нужна профилактика. Разбираемся, как продлить её жизнь без мастера.

Читать полностью » Спокойные оттенки делают новогодний интерьер дороже — декораторы сегодня в 21:27
Не ожидала такого эффекта — несколько акцентов полностью изменили новогодний декор дома в 2026 году

Тренды новогоднего декора-2026 — это минимализм, природные материалы и теплый свет. Разбираем идеи, которые помогут создать уютную праздничную атмосферу дома.

Читать полностью » Широкие зеркала визуально расширяют маленькие ванные — дизайнеры интерьеров сегодня в 20:21
Не ожидала такого эффекта — одно зеркало изменило всю ванную до неузнаваемости

Зеркало способно сделать ванную визуально шире, удобнее и стильнее. Разбираем, какие приёмы помогут выбрать идеальную модель и правильно вписать её в интерьер.

Читать полностью » Восемь из десяти людей выбирают ковер слишком маленького размера — дизайнеры сегодня в 19:50
Купила красивый ковер, а комната стала тесной — дизайнер объяснил, в чем ошибка

Даже красивый ковер может испортить впечатление от комнаты, если выбрать его неправильно. Дизайнеры рассказали, какие ошибки с коврами чаще всего встречаются в гостиных и как их избежать.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
В дошкольном учреждении Сочи ребёнок получил химический ожог
УрФО
В Югре Центр зимних видов спорта модернизировали к 25-летию биатлона
Красота и здоровье
Осознанный душ снижает уровень стресса и кортизола — Беверли Ибе
СЗФО
В Петербурге объявили желтый код опасности из-за сильного снегопада 24 ноября
СКФО
В Дагестане выявили 16 нелегальных грузчиков из африканских стран - МВД
Красота и здоровье
Кардиолог связал резкое старение с ночными паузами сердца — НИИ Джанелидзе
СФО
В Новосибирске создали средство против потери зрения в зрелом возрасте
ПФО
Татарстан вошёл в топ-10 регионов России по числу оформивших ипотеку
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet